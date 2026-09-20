"Знаємо, як діяти": в НАТО розповіли про готовність до операцій РФ "під чужим прапором"

НАТО готове відреагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. Наразі Альянс має готові протоколи та дії у випадку спроб РФ здійснити будь-які операції, вважає один з топкомандувачів НАТО.

Головнокомандувач союзними силами адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс продовжує роботу над "нарощуванням" цих сил. Про це повідомляє Politico.

"Альянс готовий, структура готова, солдати … зброя готова", — сказав Драгоне журналістам під час регулярної зустрічі 32 головнокомандувачів країн НАТО в Копенгагені.

Драгоне, який очолює Військовий комітет НАТО, заявив, що під час суботньої зустрічі генерали Альянсу не обговорювали останні попередження. Водночас він наголосив, що НАТО має "4 тисячі сторінок" військових планів із захисту східного флангу — починаючи зі сценаріїв, які передбачають "мінімальну кризу або втручання [на] нашій території".

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Союзники НАТО погодили три оперативні регіональні плани оборони у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, що робити. Безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців … продовжує перевіряти рішучість союзників та має на меті підірвати довіру й послабити нашу єдність. Я хочу чітко заявити — ці спроби нас не розділяють. Вони загострюють наші інструменти, роблять нас набагато більш об'єднаними та рішучими. сказав адмірал Драгоне

Заява Драгоне прозвучала після того, як європейські лідери почали дедалі частіше попереджати про можливу ескалацію Росії в Європі. У четвер прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Москва протягом "наступних кількох місяців" може направити безпілотники або ракети на територію країни НАТО, яка перебуває на передовій, у рамках постановочної провокації для перевірки готовності Альянсу.

Цей ризик згодом також озвучили представники Франції та Нідерландів. В останні тижні Європа зіткнулася зі зростанням кількості порушень повітряного простору та спроб саботажу.

Напруженість у відносинах із Росією продовжує зростати на тлі її повномасштабної війни проти України. У серпні американські розвідувальні звіти попереджали, що Москва в найближчі роки планує обмежену атаку на одну з країн НАТО, повідомляли ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Рютте описав тривожний сценарій для НАТО. Генеральний секретар НАТО переконаний, якщо Китай наважиться атакувати Тайвань, то Пекін залучить Москву, щоб скувати сили Заходу в Європі.

Згодом стало відомо, що Росія готує удари по НАТО. За його словами, розвідки оцінюють такий сценарій як найбільш імовірний, хоча він не є єдиним можливим.