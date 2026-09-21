Кадыров лидирует на выборах в Чечне: после подсчета голосов он набирает 99,85%

Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после подсчёта голосов. По данным ЦИК РФ, после обработки 100 % протоколов он набрал 99,85 % голосов.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ.

За Кадырова, баллотировавшегося от "Единой России", проголосовали 99,85 % избирателей.

Остальные кандидаты набрали значительно меньше голосов. Исмаил Денильханов от "Справедливой России" и Халид Накаев от КПРФ набрали по 0,05%.

Первые предварительные итоги выборов в Чечне стали известны после обработки 2,4 % протоколов. Тогда Кадыров набирал 97,35% голосов, Денильханов — 1,53%, а Накаев — 0,98%, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК РФ.

По мере подсчёта голосов результат Кадырова рос. После обработки 39,48 % бюллетеней он набрал 99,77 %, тогда как два его соперника получили по 0,09 %.

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После подсчёта 61,99 % бюллетеней Кадыров набрал 99,8 % голосов. Об этом сообщил "Интерфакс", также сославшись на онлайн-табло ЦИК.

Голосование в Чечне проходило в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. Избиратели выбирали главу республики, депутатов Госдумы РФ, парламента Чечни, а также представительных органов муниципальных округов и Грозного.

На выборах главы Чечни Кадыров был одним из трёх кандидатов. Его соперниками стали Исмаил Денильханов и Халид Накаев. Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала Кадырова в качестве кандидата от "Единой России" 6 августа 2026 года.

Таким образом, согласно официальным предварительным данным ЦИК РФ, по итогам подсчёта голосов Кадыров набрал 99,85 % голосов на выборах главы Чечни.

Напомним, Рамзан Кадыров открыто поддерживает войну России против Украины, при этом он не привлекает чеченцев к боевым действиям в широких масштабах. Ранее глава Чечни заявлял, что на фронт отправились более 70 тысяч бойцов. При этом число погибших чеченцев оценивается в 539 человек. Впоследствии Кадыров прекратил принудительную мобилизацию в республике.

В январе 2026 года Кадыров также публично выступил против переговоров о прекращении войны России против Украины. Во время визита в Кремль в составе российской делегации он заявил, что боевые действия, по его мнению, нужно "довести до конца".