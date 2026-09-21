Кадиров лідирує на виборах у Чечні: після підрахунку голосів він набирає 99,85%

Рамзан Кадиров лідирує на виборах глави Чечні після підрахунку голосів. За даними ЦВК РФ, після обробки 100% протоколів він набрав 99,85% голосів.

Про це повідомляє видання “Медуза” з посиланням на дані Центральної виборчої комісії РФ.

За Кадирова, який балотувався від “Єдиної Росії”, проголосували 99,85% виборців.

Інші кандидати отримали значно менше голосів. Ісмаїл Денільханов від “Справедливої Росії” та Халід Накаєв від КПРФ набрали по 0,05%.

Перші попередні підсумки виборів у Чечні з'явилися після обробки 2,4% протоколів. Тоді Кадиров отримував 97,35% голосів, Денільханов — 1,53%, а Накаєв — 0,98%, повідомляв “Інтерфакс” із посиланням на дані ЦВК РФ.

У міру підрахунку голосів результат Кадирова зростав. Після обробки 39,48% бюлетенів він набрав 99,77%, тоді як два його суперники отримували по 0,09%.

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Після обробки 61,99% бюлетенів Кадиров мав 99,8% голосів. Про це повідомив “Інтерфакс”, також посилаючись на онлайн-табло ЦВК.

Голосування в Чечні проходило протягом трьох днів — 18, 19 і 20 вересня. Виборці обирали главу республіки, депутатів Держдуми РФ, парламенту Чечні, а також представницьких органів муніципальних округів і Грозного.

На виборах глави Чечні Кадиров був одним із трьох кандидатів. Його суперниками стали Ісмаїл Денільханов та Халід Накаєв. Виборча комісія Чечні зареєструвала Кадирова кандидатом від “Єдиної Росії” 6 серпня 2026 року.

Таким чином, за офіційними попередніми даними ЦВК РФ, після завершення підрахунку Кадиров отримав 99,85% голосів на виборах глави Чечні.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров відкрито підтримує війну Росії проти України, водночас він не залучає чеченців до бойових дій у великих масштабах. Раніше глава Чечні стверджував, що на фронт вирушили понад 70 тисяч бійців. Водночас кількість загиблих чеченців оцінюють у 539 осіб. Згодом Кадиров припинив примусову мобілізацію в республіці.

У січні 2026 року Кадиров також публічно виступив проти переговорів про завершення війни Росії проти України. Під час візиту до Кремля у складі російської делегації він заявив, що бойові дії, на його думку, потрібно “довести до кінця”.