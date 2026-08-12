"Тихо уникає": Кадиров зігнорував вимогу Путіна відправити чеченців на війну, — медіа

Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявляє про підтримку російського диктатора Путіна та про участь у війні Росії проти України, але насправді втримує чеченців вдома, ідеться у матеріалі західного медіа. Попри гучні слова, втрати Чечні складають лише 0,2% від втрат РФ, хоч мали б бути у п'ять разів більші. Яка справжня позиція Кадирова щодо російсько-української війни?

Кадиров у липні 2026 року повідомив, що відправив на війну РФ проти України понад 70 тисяч бійців, і це становить майже 10% всього чоловічого населення республіки, написало медіа The Economist. Кількість загиблих чеченців — всього лише 539 осіб. Така кількість загиблих складає 0,2% втрат РФ при тому, що у Чечні живе 1,1% населення федерації. На вулицях Грозного встановлені мінімальні ознаки війни: плакати та оголошення про пільгову іпотеку. Поруч — музеї про чеченців, які загинули на різних війнах, у тому числі — у боях з росіянами. Медіа написало, що за усіма ознаками, Чечня не зацікавлена у війні в інтересах Росії.

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Журналісти поспілкувались з неназваним посадовцем з оточення Кадирова. Зі слів анонімного співрозмовника, Кадиров вихваляється роллю "піхотинця Путіна", але насправді не збирається жертвувати чеченцями заради Москви. При цьому медіа нагадало, що РФ у минулому влаштувала чеченському народу такі ж звірства, як в українській Бучі.

"Які б інтереси не мала Москва в Україні, ми — світ окремо від них", — сказав "відомий чеченець", ім'я якого не вказане.

У статті нагадали, що Кадиров призупинив примусову мобілізацію, оголошену РФ у перші роки вторгнення. Таким чином він показав себе "батьком нації". Водночас є спецпідрозділ "Ахмат", який воює в Україні, але його очолює Апті Алаутдінов — людина, яка опонентом очільника Чечні й тому його відіслали командувати бойовими підрозділами. Крім того, медіа написало, що у полку "Ахмат" лише чверть є чеченцями, а решта — вихідці з інших регіонів РФ. Серед причин, через яку воює ця чверть чеченців, — можливість заробити гроші для сім'ї, оскільки Чечня — один з регіонів з найгіршою економікою. Втім, є люди, які вірять, що таким чином борються з Заходом, ідеться у матеріалі.

"Бос Чечні вболіває за війну Росії, але тихо уникає її. Рамзан Кадиров використовує свою владу, щоб позбавити свій народ від бою", — підсумувало The Economist.

Кадиров та війна РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про продовження війни РФ проти України та про плани Кремля провести мобілізацію. Серед іншого, медіа писали про присутність чеченського полку "Ахмат" під час боїв у Курській області. При цьому Апті Алаутдінов кілька разів визнавав, що випадково "розминувся" з бійцями ЗСУ і тому уник бою. Крім того, у травні 2026 року ГУР провело низку спецоперацій у Сумській області, після який цей кадирівський підрозділ зазнав найбільших втрат.

Нагадуємо, у березні 2026 року представники Сил опору розповіли про оборудки у полку Кадирова, куди росіяни хочуть потрапити за сотні тисяч рублів.