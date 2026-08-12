"Тихо уклоняется": Кадыров проигнорировал требование Путина отправить чеченцев на войну, — СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет о поддержке российского диктатора Путина и об участии в войне России против Украины, но на самом деле удерживает чеченцев дома, говорится в материале западных СМИ. Несмотря на громкие слова, потери Чечни составляют лишь 0,2% от потерь РФ, хотя должны быть в пять раз больше. Какова истинная позиция Кадырова в отношении российско-украинской войны?

Кадыров в июле 2026 года сообщил, что отправил на войну РФ против Украины более 70 тысяч бойцов, что составляет почти 10 % всего мужского населения республики, написало издание The Economist. Число погибших чеченцев — всего лишь 539 человек. Такое число погибших составляет 0,2% потерь РФ при том, что в Чечне проживает 1,1% населения федерации. На улицах Грозного видны лишь минимальные признаки войны: плакаты и объявления о льготной ипотеке. Рядом — музеи, посвящённые чеченцам, погибшим в различных войнах, в том числе — в боях с россиянами. Издание написало, что, по всем признакам, Чечня не заинтересована в войне в интересах России.

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Журналисты пообщались с неназванным чиновником из окружения Кадырова. По словам анонимного собеседника, Кадыров хвастается своей ролью "пехотинца Путина", но на самом деле не собирается приносить чеченцев в жертву ради Москвы. При этом СМИ напомнило, что РФ в прошлом устроила чеченскому народу такие же зверства, как в украинской Буче.

"Какие бы интересы ни преследовала Москва в Украине, мы — это отдельный мир", — сказал "известный чеченец", чьё имя не указано.

В статье напомнили, что Кадыров приостановил принудительную мобилизацию, объявленную РФ в первые годы вторжения. Таким образом он проявил себя как "отец нации". В то же время существует спецподразделение "Ахмат", которое воюет в Украине, но возглавляет его Апти Алаутдинов — человек, являющийся оппонентом главы Чечни, и поэтому его отправили командовать боевыми подразделениями. Кроме того, СМИ сообщили, что в полку "Ахмат" лишь четверть составляют чеченцы, а остальные — выходцы из других регионов РФ. Среди причин, по которым воюет эта четверть чеченцев, — возможность заработать деньги для семьи, поскольку Чечня — один из регионов с самой плохой экономикой. Впрочем, есть люди, которые верят, что таким образом борются с Западом, говорится в материале.

"Лидер Чечни поддерживает войну России, но осторожно держится от неё подальше. Рамзан Кадыров использует свою власть, чтобы избавить свой народ от боевых действий", — подытожило издание The Economist.

Кадыров и война РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о продолжении войны РФ против Украины и о планах Кремля провести мобилизацию. Среди прочего, СМИ писали о присутствии чеченского полка "Ахмат" во время боев в Курской области. При этом Апти Алаутдинов несколько раз признавал, что случайно "разминулся" с ВСУ и поэтому избежал боя. Кроме того, в мае 2026 года ГУР провело ряд спецопераций в Сумской области, после которых это кадыровское подразделение понесло наибольшие потери.

Напоминаем, что в марте 2026 года представители Сил сопротивления рассказали о махинациях в полку Кадырова, куда россияне стремятся попасть за сотни тысяч рублей.