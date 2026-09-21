Иностранцам могут закрыть доступ к рынку жилья в Польше: что нужно знать украинцам

Иностранцам могут ограничить покупку жилья в Польше, а среди основных причин вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак назвал влияние иностранного капитала на цены на недвижимость.

Один из лидеров польской партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак предложил ограничить покупку недвижимости иностранцами, в частности гражданами Украины, заявив о влиянии иностранного капитала на цены на жилье в Польше. Об этом сообщает издание inPoland.net.pl.

По словам политика, массовый приток иностранного капитала является одним из ключевых факторов, провоцирующих стремительный рост цен на польском рынке жилья. Политик отметил, что для украинцев, имеющих сбережения, Польша стала безопасным местом для инвестиций, а это, по его мнению, создает дополнительное давление на местный рынок.

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"Было очень много сделок по приобретению недвижимости за счет капитала, привезенного из Украины. Польша рассматривается украинскими владельцами капитала как своего рода безопасная гавань. По моему мнению, это следует запретить", — заявил Босак.

В то же время политик предложил говорить в более широком контексте не только о гражданах Украины, но и о капитале, поступающем с востока. В частности, он упомянул о возможных инвестициях из Беларуси и России и заявил, что происхождение части средств, поступающих через Украину, якобы сложно установить. Босак считает, что ограничения должны касаться не только отдельных граждан, но и иностранного капитала, который используется для приобретения недвижимости в Польше.

"Покупка недвижимости украинцами и вообще капиталом с Востока, ведь речь идет также о Беларуси и России. Ведь никто не контролирует, какой капитал в Украине является российским, а какой — украинским", — заявил он.

Босак также выступает против приобретения жилья фондами

Еще одной проблемой польского рынка недвижимости политик назвал западные инвестиционные фонды. По его мнению, крупные инвестиционные компании с Запада скупают жилой фонд, превращая его в инструмент получения прибыли. В связи с этим Босак считает, что возможность массового приобретения квартир иностранными фондами необходимо ограничить.

"Если мы превратим польский рынок жилья в объект инвестиций для избыточного капитала с Востока и Запада, поляки не смогут позволить себе жилье", — считает политик.

Вместе с тем Кшиштоф Босак связывает ситуацию на польском рынке недвижимости не с одним фактором. Помимо иностранного капитала и деятельности фондов, он назвал миграцию, ограничение количества земельных участков, доступных для застройки, требования к строительству и концентрацию рабочих мест в крупнейших городах.

По его мнению, одновременное изменение нескольких составляющих жилищной политики может повлиять на темпы роста стоимости недвижимости.

Что происходит на польском рынке жилья

Данные за 2026 год показывают, что ситуация на рынке неоднородна. По данным Польского экономического института со ссылкой на Национальный банк Польши, в первом квартале 2026 года цены сделок на вторичном рынке в Варшаве снизились на 1,7% в годовом исчислении. В то же время в шести других крупнейших городах — Гданьске, Гдине, Кракове, Лодзи, Познани и Вроцлаве — средняя цена выросла на 1%.

В августе рынок также демонстрировал различные тенденции в зависимости от города и сегмента. В частности, средние цены предложений на вторичном рынке в Варшаве превысили 18 тысяч злотых за квадратный метр, в Кракове — 17 тысяч, а в Гданьске приблизились к 16 тысячам злотых.

При этом на вторичном рынке в августе сократилось количество доступных предложений. По данным анализа GetHome.pl, на который ссылается Poland Insight, в конце месяца в Польше было около 134,5 тысячи квартир на продажу — примерно на 2,5 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

Сколько жилья покупают иностранцы в Польше

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в 2025 году в соответствующий реестр была внесена информация о 17,7 тысячи квартир, приобретённых иностранцами. В целом иностранцы приобрели 27,2 тысячи различных объектов недвижимости без необходимости получения специального разрешения и ещё более 2,2 тысячи — на основании разрешений.

При этом именно граждане Украины в 2025 году стали абсолютными лидерами по объемам покупки недвижимости среди всех иностранцев в Польше. На долю украинцев пришлось около 9,3 тысячи приобретенных квартир, а их общая площадь превысила 548 тысяч квадратных метров. Это значительный показатель, ведь совокупная площадь жилья, купленного гражданами Украины, оказалась больше, чем суммарная площадь недвижимости, приобретенной покупателями из всех остальных стран вместе взятых.

Такое масштабное присутствие украинского капитала свидетельствует о высокой потребности граждан в долгосрочном обустройстве жизни за рубежом и сохранении собственных сбережений. Именно эта рекордная статистика и стала одним из главных аргументов для польских политиков, предлагающих ввести ограничения на рынке жилья.

Сколько украинцев проживает в Польше

С начала полномасштабной войны Польша приняла около 1,4 млн украинских беженцев, однако значительная часть из них впоследствии уехала в другие страны ЕС или вернулась в Украину. По данным Евростата, по состоянию на 31 июля 2026 года в Польше под временной защитой находились 953 060 человек, выехавших из Украины — это вторая по численности группа в ЕС после Германии.

В то же время всё больше украинских беженцев рассматривают Польшу как место для постоянного проживания. Согласно последнему опросу Национального банка Польши, проведенному в 2025 году, 24% украинских беженцев заявили, что планируют остаться в Польше навсегда, тогда как 17% хотели бы остаться более года, но не планируют постоянного проживания. При этом 56% опрошенных ещё не определились, где будут жить в долгосрочной перспективе.

Напомним, что украинка, прожившая в Польше четыре года, рассказала, почему вместе с парнем решила переехать в Испанию. Среди причин она назвала усложнение процесса легализации, длительное оформление ВНЖ и изменение общественных настроений в стране.

Также мы писали, что число украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться — только за июль их число уменьшилось на 8,1 тысячи, до 953,1 тысячи человек. Часть тех, кто уезжает, выбирает для дальнейшей жизни другие страны Европы, в частности Чехию, Германию, Испанию и Румынию.