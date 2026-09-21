На границе КНДР и Южной Кореи произошел взрыв: трое военнослужащих получили ранения

В буферной зоне между Южной Кореей и КНДР произошел взрыв. Трое южнокорейских военнослужащих получили ранения. Причина пока неизвестна.

Об этом сообщили в министерстве обороны Южной Кореи, пишет АР.

Инцидент произошёл во время операции вблизи военной демаркационной линии в пределах пограничной буферной зоны между двумя странами (DMZ). Однако о том, что это была за операция, пока не сообщается.

Кроме того, южнокорейские чиновники не уточнили, произошел ли взрыв из-за наземной мины, установленной Северной Кореей. Ведь в последнее время Пхеньян устанавливает новые мины, противотанковые заграждения и другие укрепления на передовой, поскольку отношения между двумя сторонами резко ухудшились.

Сообщается, что двух военных эвакуировали с места взрыва на вертолётах. Третьего же сначала доставили на наземном транспорте, но затем также перевезли в больницу на вертолёте. По данным министерства, пострадавшие проходят лечение в военном госпитале недалеко от столицы Сеула.

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Буферная зона между КНДР и Южной Кореей: что о ней известно

Демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей — одна из самых милитаризованных границ в мире, протяженностью 248 километров и шириной 4 километра. По приблизительным оценкам экспертов, там установлено около 2 миллионов мин. Кроме того, границу с обеих сторон охраняют, а также там имеются заборы из колючей проволоки, противотанковые заграждения и военнослужащие.

Эта демилитаризованная зона была создана после Корейской войны 1950–1953 годов, которая завершилась не мирным договором, а лишь перемирием.

В последнее время там происходил ряд столкновений. В частности, южнокорейские военные уже открывали предупредительный огонь, чтобы заставить около 10 северокорейских солдат отойти после того, как они в апреле 2025 года пересекли военную демаркационную линию в восточной части зоны.

Северокорейские военные отступили после того, как Южная Корея передала им аудиопредупреждение и открыла предупредительный огонь. Столкновения не произошло.

В свою очередь, в 2026 году Северная Корея, являющаяся союзником России, пригрозила США и Южной Корее ядерным ответом. Пхеньян не исключает, что применит положения закона о государственных ядерных силах, если сочтёт действия Вашингтона и Сеула угрозой.

Кроме того, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении многолетней войны. Также Сеул призывает обсудить пути прекращения развития ядерной программы Пхеньяна.