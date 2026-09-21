На кордоні КНДР і Південної Кореї стався вибух: троє військових отримали поранення

У буферній зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Троє південнокорейських військовослужбовців отримали поранення. Причина наразі невідома.

Про це повідомили у міністерстві оборони Південної Кореї, пише АР.

Інцидент трапився під час операції біля військової демаркаційної лінії в межах прикордонної буферної зони між двома країнами (DMZ). Але, що це була за операція, наразі не повідомляють.

Також південнокорейські чиновники не уточнили, чи вибух стався через наземну міну, встановленою Північною Кореєю. Адже останнім часом Пхеньян встановлює нові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на передовій, бо відносини між двома сторонами різко погіршилися.

Повідомляється, що двох військових евакуювали з місця вибуху гелікоптерами. Натомість третього спочатку транспортували транспортом, але потім також доправили до лікарні гелікоптером. За даними міністерства, постраждалих лікують у військовому госпіталі поблизу столиці Сеула.

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Буферна зона між КНДР і Південною Кореєю: що про неї відомо

Демілітаризована зона між КНДР та Південною Кореєю є одним із найбільш мілітаризованих кордонів у світі, що завдовжки 248 кілометрів і завширшки 4 кілометри. За приблизними оцінками експертів, там встановлено близько 2 мільйонів мін. Також кордон з обох сторін охороняють, а також там є паркани з колючого дроту, протитанкові загородження та військовослужбовці.

Ця демілітаризована зона була встановлена після Корейської війни 1950–1953 років, яка не завершилася мирним договором, а тільки перемир'ям.

Останнім часом там траплялися ряд зіткнень. Зокрема, південнокорейські військові вже відкривали попереджувальний вогонь, щоб змусити близько 10 північнокорейських солдатів відійти після того, як вони у квітні 2025 року перетнули військову демаркаційну лінію у східній частині зони.

Північнокорейські військові відступили після того, як Південна Корея передала їм аудіопопередження та відкрила попереджувальний вогонь. Зіткнення не відбулося.

Натомість у 2026 році Північна Корея, яка є союзницею Росії, пригрозила США та Південній Кореї ядерною відповіддю. Пхеньян не виключає, що задіє положення закону про державні ядерні сили, якщо вважатиме дії Вашингтона та Сеула загрозою.

Також Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував КНДР розпочати переговори про завершення багаторічної війни. Також Сеул закликає обговорити шляхи зупинки розвитку ядерної програми Пхеньяна.