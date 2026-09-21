Швейцарец пробежал пол Европы за 60 дней ради Украины: сколько денег удалось собрать

Швейцарский ультрамарафонец Фредерик Сплендоре пробежал более 4200 километров через 13 стран Европы и финишировал во Львове на Поле почетных захоронений, чтобы собрать средства для пострадавших от войны украинцев.

21 сентября во Львове, в Международный день мира, швейцарский ультрамарафонец Фредерик Сплендоре завершил благотворительный забег в поддержку Украины. За два месяца спортсмен преодолел более 4200 километров через 13 стран, чтобы привлечь внимание к войне России против Украины и собрать средства для украинцев, пострадавших в результате войны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам спортсмена, он живет в Швейцарии, где люди не знают, что такое война, поэтому он решил помогать украинцам, которые непосредственно столкнулись с этим испытанием.

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Фредерик Сплендоре организовал сбор средств через организацию Beyond Effort, а собранные средства будут переданы швейцарской благотворительной организации Swiss Solidarity, которая помогает людям в Украине. По его словам, деньги направляются, в частности, на восстановление разрушенного жилья, помощь людям в переживании зимы и поддержку тех, кто испытал психологические последствия войны.

"Я стараюсь сделать что-то хорошее в этом мире, что-то важное. Я думаю, что самое главное в жизни — спасать жизни других людей, других животных, помогать друг другу", — заявил он.

А вот во Львове Сплендоре объяснил свои мотивы проще: "Я просто бегун. У меня нет политической силы или больших денег. У меня есть только ноги и сердце. И я хотел сделать что-то, чтобы помочь украинскому народу. Именно поэтому я также организовал благотворительный сбор средств. И буду продолжать это делать после сегодняшнего дня — чтобы помочь украинцам пережить эту войну и пережить зиму", — сказал он.

В целом, чтобы привлечь внимание к войне России против Украины и собрать средства для украинцев, Фредерик Сплендоре преодолел более 4200 километров через 13 стран.

По данным Львовской областной военной администрации, по состоянию на 18 сентября удалось собрать 6379 евро.

Забег стартовал в Монако

Фредерик Сплендоре выехал из Монако 24 июля. По замыслу спортсмена, маршрут должен был пролегать через Европу в Украину, а его символическим завершением стало 21 сентября — Международный день мира. На официальном сайте проекта указаны 13 стран маршрута: Монако, Франция, Италия, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Германия, Словения, Хорватия, Венгрия, Словакия, Польша и Украина.

По словам спортсмена, физически самыми сложными оказались горные участки, жара и недосыпание. В отдельные дни он преодолевал десятки километров, а во время маршрута через Альпы установил новый мужской рекорд в категории "поддерживаемое прохождение" Via Alpina — 23 часа 11 минут и 42 секунды на дистанции около 2000 км.

Украинский участок маршрута также был запланирован отдельно. Спортсмену предстояло преодолеть путь из Львова в Киев, а 21 сентября прибыть в столицу и посетить Майдан Независимости. При этом после финиша во Львове команда решила продолжить путешествие в Киев на транспорте.

Финиш состоялся на Поле почетных захоронений

Финишную черту спортсмен символически пересек на Поле почетных захоронений во Львове, чтобы лично почтить память украинских защитников и защитниц, отдавших жизнь за свободу своего государства. На последнем участке маршрута к нему присоединились местные бегуны, представители спортивного сообщества и ветераны.

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий отметил, что финиш именно 21 сентября имеет символическое значение, поскольку пришелся на Международный день мира. По его словам, спортсмен также хотел лично почтить память украинских защитников, погибших на войне.

Во Львове Фредерик Сплендоре завершил забег у Поля почетных захоронений Фото: Львовская ОГА

Участники марафона почтили память погибших украинских военных минутой молчания и возложили цветы к могилам.

Сам спортсмен рассказал, что для него этот момент был одновременно радостным и тяжелым

"Для меня большая честь быть здесь, в Украине. Я счастлив, что смог добраться сюда, но в то же время мне очень грустно. Когда я прибыл сюда вместе с бегунами, эти эмоции стали особенно сильными. Сегодня, спустя 60 дней, это моя финишная черта. Я преодолел 4200 километров через все эти горы, неся украинские цвета на своём рюкзаке", — сказал Сплендоре.

Отдельно он рассказал о своих эмоциях от посещения места захоронения украинских защитников.

"Мне очень грустно, потому что некоторые люди, похороненные здесь, были моложе меня — 21, 22 года. А мне уже почти 34. Это очень тяжело осознавать", — отметил спортсмен.

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Напомним, бегун из Кении Себастьян Саве установил мировой рекорд на Лондонском марафоне, преодолев дистанцию за 1:59:30. Он стал первым человеком, официально пробежавшим марафон менее чем за два часа в условиях соревнований, а вторым с результатом 1:59:41 стал дебютант марафона эфиоп Йомиф Кеджельча.

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