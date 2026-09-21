Швейцарець пробіг пів Європи за 60 днів заради України: скільки коштів вдалося зібрати

Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре пробіг понад 4200 кілометрів через 13 країн Європи та фінішував у Львові на Полі почесних поховань, щоб зібрати кошти для постраждалих від війни українців.

У Львові 21 вересня, у Міжнародний день миру, швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив благодійний забіг на підтримку України. За два місяці спортсмен подолав понад 4200 кілометрів через 13 країн, щоб привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти для українців, які постраждали в результаті війни. Про це в своєму Telegram-каналі розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами спортсмена, він живе у Швейцарії, де люди не знають, що таке війна, тому він вирішив допомагати українцям, які безпосередньо стикнулися з цим випробуванням.

Фредерік Сплендоре створив благодійний збір через організацію Beyond Effort, а зібрані кошти мають передаватися швейцарській благодійній організації Swiss Solidarity, яка допомагає людям в Україні. За його словами, гроші спрямовуються, зокрема, на відновлення зруйнованого житла, допомогу людям пережити зиму та підтримку тих, хто зазнав психологічних наслідків війни.

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"Я намагаюся зробити щось хороше у цьому світі, щось важливе. Я думаю, що найважливіше в житті — рятувати життя інших людей, інших тварин, допомагати одне одному", — заявив він.

А ось у Львові Сплендоре пояснив свою мотивацію простіше: "Я просто бігун. У мене немає політичної сили чи великих грошей. У мене є лише ноги та серце. І я хотів зробити щось, щоб допомогти українському народу. Саме тому я також організував благодійний збір. І продовжу це робити після сьогоднішнього дня — щоб допомогти українцям пройти через цю війну та пережити зиму", — сказав він.

Загалом, аби привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти для українців, Фредерік Сплендоре подолав понад 4200 кілометрів через 13 країн.

За даними Львівської обласної військової адміністрації, станом на 18 вересня вдалося зібрати 6379 євро.

Забіг розпочався в Монако

Фредерік Сплендоре вирушив із Монако 24 липня. За задумом спортсмена, маршрут мав пролягти через Європу до України, а його символічним завершенням стало 21 вересня — Міжнародний день миру. На офіційному сайті проєкту вказані 13 країн маршруту: Монако, Франція, Італія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Німеччина, Словенія, Хорватія, Угорщина, Словаччина, Польща та Україна.

За словами спортсмена, фізично найскладнішими були гірські ділянки, спека та нестача сну. Окремі дні він долав десятки кілометрів, а під час маршруту через Альпи встановив новий чоловічий рекорд у категорії підтримуваного проходження Via Alpina — 23 години 11 хвилин і 42 секунди на дистанції близько 2000 км.

Українська частина маршруту також була запланована окремо. Спортсмен мав подолати шлях зі Львова до Києва, а 21 вересня прибути до столиці та відвідати Майдан Незалежності. Водночас після фінішу у Львові команда вирішила продовжити подорож до Києва вже транспортом.

Фініш відбувся на Полі почесних поховань

Фінішну лінію спортсмен символічно перетнув на Полі почесних поховань у Львові, щоб особисто вшанувати пам'ять українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу своєї держави. До останньої частини маршруту до нього приєдналися місцеві бігуни, представники спортивної спільноти та ветерани.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що фініш саме 21 вересня має символічне значення, оскільки припав на Міжнародний день миру. За його словами, спортсмен також хотів особисто вшанувати українських захисників, які загинули у війні.

У Львові Фредерік Сплендоре завершив забіг біля Поля почесних поховань Фото: Львівська ОДА

Учасники марафону вшанували пам’ять загиблих українських військових хвилиною мовчання і поклали квіти до могил.

Сам спортсмен розповів, що для нього цей момент був одночасно радісним і важким

"Для мене велика честь бути тут, в Україні. Я щасливий, що зміг сюди дістатися, але водночас мені дуже сумно. Коли я прибув сюди разом із бігунами, ці емоції стали особливо сильними. Сьогодні, після 60 днів, це моя фінішна лінія. Я подолав 4200 кілометрів через усі ці гори, несучи українські кольори на своєму рюкзаку", — сказав Сплендоре.

Окремо він розповів про свої емоції від відвідування місця поховань українських захисників.

"Мені дуже сумно, тому що деякі люди, поховані тут, були молодшими за мене — 21, 22 роки. А мені вже майже 34. Це дуже важко усвідомлювати", — зазначив спортсмен.

Фредерік Сплендоре фінішував у Львові Фредерік Сплендоре фінішував у Львові Фредерік Сплендоре фінішував у Львові Фредерік Сплендоре фінішував у Львові Фредерік Сплендоре фінішував у Львові Фредерік Сплендоре фінішував у Львові

Нагадаємо, бігун з Кенії Себастьян Саве встановив світовий рекорд на Лондонському марафоні, подолавши дистанцію за 1:59:30. Він став першою людиною, яка офіційно пробігла марафон менш ніж за дві години в умовах змагань, а другим із результатом 1:59:41 став дебютант марафону ефіоп Йоміф Кеджельча.

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