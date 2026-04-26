Встановив світовий рекорд: у Лондоні кенієць пробіг марафон менш як за 2 години

Кенійський бігун Себастьян Саве вписав своє ім'я в історію Лондонського марафону. Він став першою людиною, хто зміг подолати марафон менш як за 2 години в умовах змагань.

До цього лише одного разу людина пробігала марафон швидше ніж за дві години — однак тоді Еліуд Кіпчоге пробіг його не в умовах змагань, а в спеціальних умовах задля побиття рекорду. Про це повідомляє BBC.

Підсумковий час 30-річного Себастьяна Саве склав 1:59:30. Це більш як на хвилину швидше, ніж попередній рекорд, який було встановлено у 2023 році.

Перший світовий рекорд Саве встановив, подолавши середину дистанції за 1:00:29. Однак після цього він зміг навіть пришвидшитися у другій половині гонки, пробігши швидше, ніж Кіпчоге.

Примітно, що дебютант Йеміф Кеджельча, який брав участь у цьому ж марафоні, став другою людиною, котра пробігла дистанцію менше як за дві години в гоночних умовах, фінішувавши другим з часом 1:59:41.

Відео дня

Рекордсмен світу з напівмарафону Джейкоб Кіплімо також подолав фінішну лінію швидше, ніж колишній рекорд Кіптума, завершивши забіг з часом 2:00:28.

Виступаючи на BBC TV, Саве сказав: "Я почуваюся добре. Я такий щасливий. Це день, який я пам’ятатиму. Ми добре розпочали гонку. Наближаючись до фінішу, я відчував себе сильним. Нарешті, досягнувши фінішу, я побачив час і був дуже схвильований".

