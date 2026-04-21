Відомий телеведучий за кордоном опинився у кріслі колісному: "Організм дав збій"

Український шоумен Анатолій Анатоліч зіткнувся з різким погіршенням самопочуття під час участі в Бостонському марафоні. Попри фізичні ускладнення, ведучий зумів дістатися фінішу, після чого його госпіталізували медики.

Анатоліч вирушив за кордон, аби взяти участь у престижному марафоні після тривалих тренувань в Україні. Упродовж забігу він ніс українську символіку та ділився враженнями про підтримку з боку американців у соцмережах. Про це він повідомив у Instagram.

Втім, на останніх кілометрах дистанції у 42 км сталося непередбачуване — у шоумена почалися сильні судоми, через які фактично відмовили ноги. За його словами, організм не встиг адаптуватися до зміни часового поясу. Після фінішу він не зміг самостійно підвестися, тому медики транспортували його на кріслі колісному до швидкої.

У Yula company уточнили, що приблизно за п’ять кілометрів до завершення дистанції Анатоліч тримав стабільний темп, однак змушений був частину шляху долати пішки, буквально допомагаючи собі руками. Попри це, він фінішував і отримав необхідну допомогу.

Цей марафон став для ведучого четвертим із шести у серії World Marathon Majors. Попереду в нього ще забіги в Токіо та Берліні.

