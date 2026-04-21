Известный телеведущий за границей оказался в кресле колесном: "Организм дал сбой"

Украинский шоумен Анатолий Анатолич столкнулся с резким ухудшением самочувствия во время участия в Бостонском марафоне. Несмотря на физические осложнения, ведущий сумел добраться до финиша, после чего его госпитализировали медики.

Анатолич отправился за границу, чтобы принять участие в престижном марафоне после длительных тренировок в Украине. В течение забега он нес украинскую символику и делился впечатлениями о поддержке со стороны американцев в соцсетях. Об этом он сообщил в Instagram.

Впрочем, на последних километрах дистанции в 42 км произошло непредсказуемое — у шоумена начались сильные судороги, из-за которых фактически отказали ноги. По его словам, организм не успел адаптироваться к смене часового пояса. После финиша он не смог самостоятельно подняться, поэтому медики транспортировали его на кресле колесном в скорую.

В Yula company уточнили, что примерно за пять километров до завершения дистанции Анатолич держал стабильный темп, однако вынужден был часть пути преодолевать пешком, буквально помогая себе руками. Несмотря на это, он финишировал и получил необходимую помощь.

Этот марафон стал для ведущего четвертым из шести в серии World Marathon Majors. Впереди у него еще забеги в Токио и Берлине.

