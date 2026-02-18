"Это было низко": Анатолий Анатолич высказался о ссоре с полицией из-за номерного знака

В конце января телеведущий Анатолий Анатолич публично пожаловался на штраф, который получила его жена Юла (Юлия Яцечко) во время поездки на похороны погибшего военного. Полиция остановила женщину из-за испачканного снегом номерного знака и выписала постановление на 1100 гривен, что шоумен назвал проявлением бездушия.

О дальнейшем развитии ситуации Анатолич рассказал в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ. По его словам, в суд он пока не обращался, однако продолжает обжаловать решение правоохранителей. Ведущий отметил, что не согласен с наказанием и намерен доказать свою правоту.

Анатолич пояснил, что в день инцидента на дорогах была оттепель, поэтому большинство автомобилей имели грязные номерные знаки, но знак на машине его жены оставался читабельным. Он убежден, что в такой ситуации правоохранители должны были ограничиться предупреждением, а не штрафом, и подчеркнул, что воспринял действия полицейского как неуместные.

"Мы не согласны с этим решением. Будет суд, тогда будет понятно. Считаю, что это, мягко говоря, неуместно. В тот день, когда капрал остановил мою жену, была оттепель на дорогах и 90% машин были с грязными знаками. При том, что знак на автомобиле моей жены читался. Было видно, что за рулем женщина. Полиция должна предупреждать, помогать и служить. Если бы я был полицейским, то сказал: "У вас загрязнен номерной знак, протрите, пожалуйста, езжайте дальше". Я понимаю, что нужно, наверное, деньги в бюджет. Я плачу налоги и плачу штрафы. Но, думаю, в этой ситуации было низко. С точки зрения закона нет такого аппарата, который определяет загрязненность номера. Это исключительно решение этого полицейского", — заявил ведущий.

