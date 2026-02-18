"Це було низько": Анатолій Анатоліч висловився про сварку з поліцією через номерний знак

Наприкінці січня телеведучий Анатолій Анатоліч публічно поскаржився на штраф, який отримала його дружина Юла (Юлія Яцечко) під час поїздки на похорон загиблого військового. Поліція зупинила жінку через забруднений снігом номерний знак і виписала постанову на 1100 гривень, що шоумен назвав проявом бездушності.

Про подальший розвиток ситуації Анатоліч розповів у програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ. За його словами, до суду він поки не звертався, однак продовжує оскаржувати рішення правоохоронців. Ведучий наголосив, що не погоджується з покаранням і має намір довести свою правоту.

Анатоліч пояснив, що в день інциденту на дорогах була відлига, тому більшість автомобілів мали брудні номерні знаки, але знак на машині його дружини залишався читабельним. Він переконаний, що в такій ситуації правоохоронці мали обмежитися попередженням, а не штрафом, і підкреслив, що сприйняв дії поліцейського як недоречні.

"Ми не погоджуємося з цим рішенням. Буде суд, тоді буде зрозуміло. Вважаю, що це, м'яко кажучи, недоречно. У той день, коли капрал зупинив мою дружину, була відлига на дорогах і 90% машин були з брудними знаками. При тому, що знак на автомобілі моєї дружини читався. Було видно, що за кермом жінка. Поліція має попереджати, допомагати і служити. Якби я був поліцейським, то сказав: "У вас забруднений номерний знак, протріть, будь ласка, їдьте далі". Я розумію, що потрібно, певно, гроші в бюджет. Я плачу податки і плачу штрафи. Але, гадаю, у цій ситуації було низько. З погляду закону немає такого апарату, який визначає забрудненість номера. Це виключно рішення цього полісмена", — заявив ведучий.

