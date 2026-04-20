Жена Анатолия Анатолича заявила о бездействии полиции: "Никаких реакций"

Поздно вечером в центре Киева компания молодых людей столкнулась с агрессивным поведением незнакомцев, однако, по их словам, полиция проигнорировала ситуацию. Инцидент вызвал возмущение в соцсетях и поднял вопрос о реакции правоохранителей в подобных случаях.

Пиарщица Юлия Яценко (Юла), жена телеведущего Анатолия Анатолича, рассказала о происшествии в своем Instagram. Она опубликовала видео, на котором зафиксирован конфликт с мужчинами, которые, по ее словам, вели себя агрессивно и провоцировали спор.

По словам Юлы, инцидент произошел 19 апреля около 23:30 на Майдане Независимости. Она вместе с друзьями ждала такси, когда к ним подошли двое неизвестных и начали приставать, угрожать и провоцировать конфликт.

Компания пыталась избежать эскалации и дважды отходила, однако мужчины не прекращали преследование. Поблизости находились правоохранители, но, как утверждает Юла, они не вмешивались. Одна из девушек обратилась к ним лично, однако, по ее словам, получила отказ в помощи.

Відео дня

Юла отметила, что полицейские не проверили документы у мужчин и не поинтересовались, имеют ли они при себе оружие. Впоследствии к конфликту присоединился еще один мужчина.

Чтобы обезопасить себя, компания начала снимать ситуацию на телефон и громко обращать внимание на конфликт, надеясь на реакцию полиции. Впрочем, помощи они так и не дождались.

В комментариях к сообщению ситуацию резко раскритиковал и Анатолич, назвав поведение правоохранителей позором и таким, что формирует негативный образ полиции в обществе.

Полиция пока эту ситуацию не комментировала.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Штраф за загрязненный номерной знак, выписанный пиарщице Юлии Яцечко патрульной полицией в пригороде Киева в условиях мороза, грязи на дорогах и отключений света, вызвал громкий общественный резонанс.

В соцсетях разгорелись споры вокруг сбора средств для семьи покойного музыканта Михаила Клименко (ADAM). Анатолий Анатолич опубликовал призыв донатить семье артиста, параллельно с этим часть людей начала писать, что деньги якобы лучше переводить исключительно на нужды ВСУ. На фоне этого один из комментаторов обвинил ведущего в неискренности и потребовал доказательств перевода — это спровоцировало резкий ответ Анатолича.

Кроме того, Анатолич призвал перестать общаться на русском языке в Украине, ведь Путин не раз использовал аргумент языка в своих заявлениях. В то же время ведущему напомнили, что он еще недавно также общался на русском, а сейчас "хайпует".