Дружина Анатолія Анатоліча заявила про бездіяльність поліції: "Жодних реакцій"

Пізно ввечері в центрі Києва компанія молодих людей зіткнулася з агресивною поведінкою незнайомців, однак, за їхніми словами, поліція проігнорувала ситуацію. Інцидент викликав обурення в соцмережах і підняв питання про реакцію правоохоронців у подібних випадках.

Піарниця Юлія Яценко (Юла), дружина телеведучого Анатолія Анатоліча, розповіла про подію у своєму Instagram. Вона опублікувала відео, на якому зафіксовано конфлікт із чоловіками, які, за її словами, поводилися агресивно та провокували суперечку.

За словами Юли, інцидент стався 19 квітня близько 23:30 на Майдані Незалежності. Вона разом із друзями чекала на таксі, коли до них підійшли двоє невідомих і почали чіплятися, погрожувати та провокувати конфлікт.

Компанія намагалася уникнути ескалації й двічі відходила, однак чоловіки не припиняли переслідування. Поблизу перебували правоохоронці, але, як стверджує Юла, вони не втручалися. Одна з дівчат звернулася до них особисто, проте, за її словами, отримала відмову у допомозі.

Юла зазначила, що поліцейські не перевірили документи у чоловіків і не поцікавилися, чи мають вони при собі зброю. Згодом до конфлікту приєднався ще один чоловік.

Щоб убезпечити себе, компанія почала знімати ситуацію на телефон і голосно звертати увагу на конфлікт, сподіваючись на реакцію поліції. Втім, допомоги вони так і не дочекалися.

У коментарях до допису ситуацію різко розкритикував і Анатоліч, назвавши поведінку правоохоронців ганьбою та такою, що формує негативний образ поліції в суспільстві.

Поліція наразі цю ситуацію не коментувала.

