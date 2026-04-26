Установил мировой рекорд: в Лондоне кениец пробежал марафон менее чем за 2 часа

Кенийский бегун Себастьян Саве вписал свое имя в историю Лондонского марафона. Он стал первым человеком, кто смог преодолеть марафон менее чем за 2 часа в условиях соревнований.

До этого лишь однажды человек пробегал марафон быстрее чем за два часа — однако тогда Элиуд Кипчоге пробежал его не в условиях соревнований, а в специальных условиях для побития рекорда. Об этом сообщает BBC.

Итоговое время 30-летнего Себастьяна Саве составило 1:59:30. Это более чем на минуту быстрее, чем предыдущий рекорд, который был установлен в 2023 году.

Первый мировой рекорд Саве установил, преодолев середину дистанции за 1:00:29. Однако после этого он смог даже ускориться во второй половине гонки, пробежав быстрее, чем Кипчоге.

Примечательно, что дебютант Йемиф Кеджельча, участвовавший в этом же марафоне, стал вторым человеком, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа в гоночных условиях, финишировав вторым со временем 1:59:41.

Рекордсмен мира по полумарафону Джейкоб Киплимо также преодолел финишную линию быстрее, чем прежний рекорд Киптума, завершив забег со временем 2:00:28.

Выступая на BBC TV, Саве сказал: "Я чувствую себя хорошо. Я так счастлив. Это день, который я буду помнить. Мы хорошо начали гонку. Приближаясь к финишу, я чувствовал себя сильным. Наконец, достигнув финиша, я увидел время и был очень взволнован".

