США потряс масштабный технический сбой в системе связи: в аэропортах отменили сотни рейсов

В понедельник, 21 сентября, сотни авиарейсов в Соединенных Штатах Америки были задержаны, отменены или перенаправлены из-за глобального сбоя в системе связи. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило полеты в ряде крупных аэропортов на восточном побережье.

Техническая неисправность, связанная с оптоволоконным кабелем, повлияла на авиасообщение во всем северо-восточном регионе США. Об этом сообщило издание Newsweek.

Сбой привёл к массовым задержкам авиарейсов в разных уголках страны. Из-за этой проблемы в общей сложности было отменено более 5,6 тысячи рейсов, из них около 1,2 тысячи — в районе Нью-Йорка. Еще более 100 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

"Сбой в работе систем Федерального управления гражданской авиации (FAA) затрагивает все авиакомпании на Северо-Востоке, включая рейсы United в аэропорту Ньюарк Либерти", — сообщили в FAA.

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Вечером министр транспорта Шон Даффи прокомментировал ситуацию. По его словам, вечером начали возобновлять полеты на Северо-Востоке, но для полного устранения проблемы потребуется больше времени.

Сообщается, что сбои повлияли на работу системы связи в центре управления воздушным движением Филадельфии (TRACON), что привело к приостановке вылетов в международном аэропорту "Ньюарк Либерти", Международном аэропорту Филадельфии и аэропорту Тетерборо, после чего задержки распространились на нью-йоркские аэропорты имени Джона Ф. Кеннеди и "Ла-Гуардия".

После начала расследования причин инцидента выяснилось, что строительная бригада, работавшая между Нью-Брансуиком и Норт-Брансуиком, случайно повредила оптоволоконный кабель. Он служил резервным для основной системы цепей, которая вышла из строя.

Повреждение кабеля также повлияло на работу одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одного из ведущих операторов сотовой связи и интернета в США — Verizon.

СМИ пишут, что этот сбой всколыхнул страну в день начала недели заседаний на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, недавно в Нидерландах произошел масштабный сбой на железной дороге, который был зафиксирован сразу в 20 местах.

Кроме того, в Киеве из-за масштабного сбоя в работе транспортных карт у горожан массово исчезли оплаченные по старой стоимости поездки.