США сколихнув масштабний технічний збій у системі зв'язку: в аеропортах скасували сотні рейсів

У понеділок, 21 вересня, сотні авіарейсів у Сполучених Штатах Америки були затримані, скасовані або перенаправлені через глобальний збій у системі зв'язку. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово призупинило польоти у низці великих аеропортів на східному узбережжі.

Технічна несправність, пов’язана з оптоволоконним кабелем, вплинула на рейси у всьому північно-східному регіоні США. Про це розповіло видання Newsweek.

Збій спричинив масові затримання авіарейсів у різних куточках країни. Через проблему загалом було скасовано понад 5,6 тисячі рейсів, з них близько 1,2 тисячі — в районі Нью-Йорка. Ще понад 100 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

"Збій у роботі систем Федерального управління цивільної авіації (FAA) впливає на всі авіакомпанії на Північному Сході, включаючи польоти United в аеропорту Ньюарк Ліберті", — повідомили у FAA.

Увечері міністр транспорту Шон Даффі прокоментував ситуацію. За його словами, польоти на Північному Сході увечері почали відновлювати, але для цілковитої ліквідації проблеми потрібно більше часу.

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Повідомляється, що перебої вплинули на роботу системи зв’язку в центрі управління повітряним рухом Філадельфії (TRACON), що спричинило призупинення зльотів у Міжнародному аеропорту "Ньюарк Ліберті", Міжнародному аеропорту Філадельфії та аеропорту Тетерборо, після чого затримки поширилися на нью-йоркські аеропорти імені Джона Ф. Кеннеді та "Ла-Гуардія".

Після початку розслідування причин інциденту з'ясувалося, що будівельна бригада, яка працювала між Нью-Брансвіком і Норт-Брансвіком, випадково пошкодила волоконно-оптичний кабель. Він слугував резервним для основної системи ланцюгів, яка вийшла з ладу.

Пошкодження кабелю також вплинуло на роботу однієї з найбільших американських телекомунікаційних компаній та одного із провідних операторів стільникового зв'язку й інтернету у США Verizon.

ЗМІ пишуть, що цей збій сколихнув країну у день старту високорівневого тижня Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах стався масштабний збій на залізниці, який зафіксували одразу у 20 місцях.

Також у Києві через масштабний збій з транспортних карток містян масово зникли оплачені за старою вартістю поїздки.