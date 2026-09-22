Вместо собачьих упряжек: США откроют две новые военные базы в Гренландии

Вашингтон готовится возобновить работу закрытой полвека назад базы времен Холодной войны на юге Гренландии и развернуть новый военный объект на восточном побережье.

Трехстороннее соглашение с участием Дании и Гренландии планируется подписать во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, осведомленных о ходе переговоров.

По данным источников, речь идет о следующих базах:

Нарсарсуак на юге, население которого сократилось до нескольких десятков человек после закрытия американской базы "Блуи Вест Один" в 1950-х годах;

Местерсвиг на восточном побережье — аванпост, который в настоящее время используется элитным подразделением датских спецслужб "Патруль собачьих упряжек Сириус" (Sirius Dog Sledge Patrol).

Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник. Сам текст соглашения ещё не был обнародован, и источники, ознакомившиеся с ним, подчеркнули, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

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Пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать детали соглашения, повторив предыдущее заявление о том, что его подписание "обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов". Датская сторона заявила, что эти договоренности переложат ответственность за безопасность в Арктике под контроль Организации Североатлантического договора.

СМИ также напомнило, что в годы Холодной войны США имели в Гренландии 17 военных объектов и более 10 000 военнослужащих. В наши дни из американских военных объектов на острове осталась только космическая база Питуффик, на которой находится около 150 американских военнослужащих.

Напомним, 19 сентября Дональд Трамп объявил о подписании соглашения по Гренландии, которое предусматривает постоянный контроль над вопросами безопасности острова.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС готовит крупный пакет инвестиций в Гренландию на фоне планов Трампа.