Замість собачих упряжок: США відкриють дві нові військові бази в Гренландії

Вашингтон готується відновити закриту пів століття тому базу часів Холодної війни на півдні Гренландії та розгорнути новий військовий об'єкт на східному узбережжі.

Тристоронню угоду за участі Данії та Гренландії планують підписати у вівторок, 22 вересня, у Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох осіб, обізнаних із перебігом переговорів.

За даними джерел, йдеться про наступні бази:

Нарсарсуак на півдні, чиє населення скоротилося до кількох десятків людей після згортання американської бази "Блуї Вест Один" у 1950-х роках;

Местерсвіг на східному узбережжі — аванпост, який нині використовує елітний підрозділ данських спецсил "Патруль собачих упряжок Сіріус" (Sirius Dog Sledge Patrol).

Очікується, що Данія, Гренландія та США підпишуть нову угоду на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок. Сам текст угоди ще не було оприлюднено, і джерела, які з ним ознайомилися, наголосили, що її деталі не будуть остаточно узгоджені до моменту підписання.

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Речник Білого дому на запит журналістів відмовився коментувати деталі угоди, повторивши попередню заяву про те, що її підписання "забезпечить і захистить безпеку Гренландії та Сполучених Штатів". Данська сторона заявила, що ці домовленості перекладуть відповідальність за безпеку в Арктиці під контроль Організації Північноатлантичного договору.

Медіа нагадало також, що у часи Холодної війни США утримували в Гренландії 17 військових об’єктів та понад 10 000 військовослужбовців. У наші дні з американських військових об'єктів США на острові залишилася лише космічна база Пітуффік, на якій перебуває близько 150 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 вересня Дональд Трамп оголосив про підписання угоди щодо Гренландії, яка передбачає постійний контроль над питаннями безпеки острова.

Раніше Reuters повідомляло, що ЄС готує великий пакет інвестицій у Гренландію на тлі намірів Трампа.