США, Дания и Гренландия после споров договорились о безопасности арктического острова: что предусматривает соглашение

Во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности в отношении Гренландии. Стороны достигли договоренностей после нескольких месяцев споров. Что предусматривает этот документ?

Новые договоренности о "расширении значительного военного присутствия США в Гренландии" фактически продлевают действие соглашения 1951 года между сторонами. В то же время документ запрещает противникам Соединенных Штатов строить свои базы на арктическом острове. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

"Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям о том, на чьей стороне находится Гренландия. Мы и впредь будем друзьями США и частью западного альянса" заявил глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после подписания.

Метте Фредериксен подчеркнула, что США и Дания — союзники на протяжении многих лет. Она отметила, что новый документ фактически является обновленной версией соглашения 1951 года о безопасности острова, однако представляет собой более совершенную и расширенную версию и "может действовать бесконечно".

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Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал "фантастические и надежные отношения" между странами и подчеркнул, что соглашение является "прекрасным" для Европы, США и самой Гренландии.

Что предусматривает новое соглашение по Гренландии

Как пояснило агентство Reuters, соглашение позволяет Соединенным Штатам создать две новые военные базы — одну в Нарсарсуаке на юге Гренландии, а другую — в Местерсвиге на восточном побережье. Также она позволяет расширить космическую базу Питуффик, которая в настоящее время является единственной действующей базой США на острове.

Согласно документу, американские самолеты и корабли получают право на пролет, посадку и подводные операции на всей территории Гренландии, включая территориальные воды. При этом в соглашении не оговариваются численность войск и сроки их дислокации.

Соглашение также выражает поддержку усилению присутствия НАТО в Арктике. Датская сторона обязуется и в дальнейшем укреплять оборонное присутствие в регионе. В случае, если Гренландия в будущем обретет независимость, Дания совместно с Гренландией должна позаботиться о том, чтобы новое государство оставалось членом НАТО. При этом странам, не входящим в Североатлантический договор, запрещено иметь постоянное военное присутствие в Гренландии.

Издание подчеркивает, что данное соглашение не затрагивает интересы США или инвестиции в горнодобывающую отрасль и сектор природных ресурсов Гренландии. Документ не позволяет инвесторам, не являющимся гражданами государств-членов НАТО, партнерами НАТО или гражданами Европейского Союза, контролировать или оказывать существенное влияние на экономику Гренландии.

Следующим шагом после подписания должно стать одобрение документа парламентами Гренландии и Дании.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что США откроют две новые военные базы в Гренландии.

19 сентября Трамп объявил о заключении соглашения по Гренландии, которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над вопросами безопасности острова.