США, Данія та Гренландія після суперечок домовилися про безпеку арктичного острова: що передбачає угода

У вівторок, 22 вересня, президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали безпекову угоду щодо Гренландії. Сторони досягли домовленостей після кількох місяців суперечок. Що передбачає цей документ?

Нові домовленості про "розвиток значної військової присутності США в Гренландії" фактично продовжують дію угоди 1951 року між сторонами. Водночас документ забороняє противникам Сполучених Штатів будувати свої бази на арктичному острові. Про це повідомило видання "Європейська правда".

"Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу" заявив голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен після підписання.

Метте Фредеріксен підкреслила, що США та Данія — союзники упродовж багатьох років. Вона наголосила, що новий документ фактично є апдейтом угоди 1951 року щодо безпеки острова, проте є кращою та більшою версією і "може тривати вічно".

Дональд Трамп натомість пообіцяв "фантастичні та надійні відносини" між країнами, і підкреслив, що угода є "чудовою" для Європи, США та самої Гренландії.

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Що передбачає нова угода щодо Гренландії

Як пояснило агентство Reuters, угода дозволяє Сполученим Штатам створити дві нові військові бази — одну в Нарсарсуаку на півдні Гренландії, а іншу — в Местерсвігу на східному узбережжі. Також вона дозволяє розширити космічну базу Пітуффік, яка наразі є єдиною чинною базою США на острові.

Американські літаки та судна, відповідно до документа, отримують права на проліт, посадку та підводні операції на всій території Гренландії, включно з територіальними водами. Водночас угода не визначає кількості військ та строки їх дислокації.

Угода також висловлює підтримку посиленню присутності НАТО в Арктиці. Данська сторона зобов'язується надалі зміцнювати оборонну присутність у регіоні. У випадку, якщо Гренландія у майбутньому здобуде незалежність, Данія спільно з Гренландією повинні подбати про те, щоб нова держава залишалася членом НАТО. Тим країни, які не належать до Північноатлантичного договору, не дозволено мати постійну військову присутність у Гренландії.

Видання підкреслює, що ця угода не стосується інтересів США чи інвестицій у гірничодобувну галузь та сектор природних ресурсів Гренландії. Документ не дозволяє інвесторам, які не є громадянами держав-членів НАТО, партнерами НАТО або громадянами Європейського Союзу, контролювати чи значно впливати на економіку Гренландії.

Наступним кроком після підписання має бути схвалення документа парламентами Гренландії та Данії.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що США відкриють дві нові військові бази у Гренландії.

19 вересня Трамп оголосив про угоду щодо Гренландії, яка надає Вашингтону постійний контроль над питаннями безпеки острова.