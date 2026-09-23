На пороге кризиса: в Молдове ввели чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней

Парламент ввел чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на всей территории Республики Молдова сроком на 60 дней в связи с ростом цен на газ и топливо, а также снижением уровня воды в Днестре.

Эту меру предложило правительство страны, и её поддержали 54 депутата от правящей партии PAS на пленарном заседании 22 сентября. Она вступит в силу 26 сентября. Об этом сообщил телеканал TV Moldova на своём сайте.

Как пояснил премьер-министр Молдовы Василе Тофан, страна столкнулась с угрозой кризиса в сфере энерго- и водоснабжения из-за целого ряда факторов. Среди них — боевые действия в Иране и на Украине, а также засуха, которая повлияла на работу ГЭС. Однако, как подчеркнул Тофан, Молдове пока не грозит дефицит газа, электроэнергии, топлива или воды.

"Существует множество факторов риска, которые материализовались. У нас идет война в Персидском заливе, которая ограничивает экспорт газа из Катара. У нас наблюдаются разрушения нефтеперерабатывающих заводов в результате войны в Украине, что ограничивает рынок топлива. У нас беспрецедентная засуха, которая значительно ограничила производство гидроэнергии. Все эти факторы совпали одновременно, и это действительно очень серьезный вызов", — заявил Тофан во время заседания правительства.

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Накануне, как сообщает издание DW, президент страны Мая Санду после заседания Национального совета безопасности сообщила о рекомендации, согласованной с парламентом, правительством и ответственными ведомствами, о введении режима чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах. Она пояснила, что этот шаг необходим для того, чтобы правительство располагало необходимыми рычагами для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Стоит отметить, что в настоящее время в Молдове продолжает действовать режим повышенной готовности в энергетическом и гидротехническом секторах, объявленный правительством 28 июля.

Напомним, недавно в Генеральной инспекции полиции Молдовы сообщили о мощном взрыве недалеко от Кишинева.

Кроме того, ранее в Молдове разбился российский реактивный дрон.