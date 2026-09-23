На порозі кризи: у Молдові запровадили надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів

Парламент ввів надзвичайний стан в енергетичному та гідрологічному секторах на всій території Республіки Молдова на строк 60 днів. Причиною стали зростання цін на газ і паливо, а також рівень води у Дністрі, що падає.

Цей захід запропонував уряд країни і його підтримали 54 депутати від керівної партії PAS на пленарному засіданні 22 вересня. Він вступить у дію 26 вересня. Про це повідомив телеканал TV Moldova на своєму сайті.

Як пояснив прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан, країна зіткнулася з загрозою кризи в енерго- та водозабезпеченні через цілу низку чинників. Серед них — бойові дії в Ірані та в Україні, а також посуха, яка вплинула на роботу ГЕС. Однак, як наголосив Тофан, Молдові наразі не загрожує дефіцит газу, електроенергії, пального чи води.

"Існує багато факторів ризику, які матеріалізувалися. У нас є війна в Перській затоці, яка обмежує експорт газу з Катару. У нас є руйнування нафтопереробних заводів після війни в Україні, що обмежує ринок палива. У нас є безпрецедентна посуха, яка значно обмежила виробництво гідроенергії. Усі вони зійшлися одночасно, і це справді дуже великий виклик", — заявив Тофан під час засідання уряду.

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Напередодні, як передає видання DW, президентка країни Мая Санду після засідання Національної ради безпеки повідомила про рекомендацію за погодженням з парламентом, урядом та відповідальними установами щодо запровадження режиму надзвичайного стану в енергетичній та гідротехнічній сферах. Вона пояснила, що цей крок необхідний для того, щоб уряд мав необхідні важелі для реагування на екстрені ситуації.

Варто зазначити, що наразі у Молдові продовжує діяти режим підвищеної готовності в енергетичному та гідротехнічному секторах, оголошений урядом 28 липня.

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному інспектораті поліції Молдови повідомляли про потужний вибух біля Кишинева.

Також раніше у Молдові розбився російський реактивний дрон.