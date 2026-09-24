Неизвестный беспилотник вызвал суматоху в аэропорту Берлина: что известно

Вечером 22 сентября в районе немецкого аэропорта "Берлин-Бранденбург" была объявлена тревога. Причиной послужил неизвестный беспилотник, который парализовал работу аэропорта.

Беспилотник заметили на северной взлетно-посадочной полосе аэропорта около 20:00. Вскоре после его обнаружения воздушное пространство над аэропортом было закрыто. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Что известно об инциденте

Отмечается, что из-за беспилотника аэропорт не работал не менее 45 минут. Ряд авиарейсов пришлось перенаправить в другие города, в частности в Дрезден и Лейпциг.

По словам некоторых очевидцев, беспилотников могло быть не один, а сразу три. Однако официально ни немецкие военные, ни власти эту информацию не подтверждали.

Об этих трёх дронах, в частности, сообщил один из пилотов самолёта, который был перенаправлен в другой аэропорт. Рассказывая о своём полёте, он упомянул о трёх случаях наблюдения дронов. Один из пассажиров подтвердил эти данные.

Видео дня

Как сообщало издание DW, по состоянию на 21:05 среды воздушное пространство над аэропортом было вновь открыто, однако рейсы задерживались. Других сведений об инциденте пока не сообщалось.

Издание отмечает, что наблюдения за дронами стали привычным явлением для аэропортов Европы, причем аэропорт Берлина зафиксировал наибольшее количество таких случаев в Германии в первой половине года. Таких случаев было не менее 28 за первые шесть месяцев 2026 года.

Напомним, 13 сентября в Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного беспилотника.

Кроме того, в августе над аэропортом Ганновер-Лангенхаген (Германия) был замечен неизвестный дрон, который вызвал переполох и озадачил полицию.