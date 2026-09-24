Невідомий безпілотник спричинив переполох в аеропорту Берліна: що відомо

Увечері 22 вересня у районі німецького аеропорту Берлін-Бранденбург оголошували тривогу. Причиною став невідомий безпілотник, який паралізував роботу летовища.

Безпілотник помітили на північній злітно-посадковій смузі аеропорту близько 20:00. Невдовзі після його фіксації повітряний простір над аеропортом закрили. Про це повідомило німецьке видання Bild.

Що відомо про інцидент

Зазначається, що через безпілотник щонайменше 45 хвилин аеропорт не працював. Низку авіарейсів довелося переправити до інших міст, зокрема Дрездена та Лейпцига.

За свідченнями деяких очевидців, безпілотник міг бути не один, а одразу три. Однак офіційно цю інформацію німецькі військові чи влада не підтверджували.

Інформацію про три дрони зокрема повідомляв один з пілотів літака, який перенаправили до іншого аеропорту. Він, розповідаючи про свій переліт, згадував про три спостереження за дронами. Один із пасажирів підтвердив ці дані.

Видео дня

Як писало видання DW, станом на 21:05 середи повітряний простір над аеропортом було знову відкрито, проте рейси затримувалися. Інших даних про інцидент поки не розкривали.

Видання зазначає, що спостереження дронів стали звичним явищем для аеропортів Європи, причому аеропорт Берліна зафіксував найбільшу кількість спостережень у Німеччині у першій половині року. Таких випадків було щонайменше 28 за перші шість місяців 2026 року.

Нагадаємо, 13 вересня у Литві оголошували повітряну тривогу через невідомий безпілотник.

Також у серпні над аеропортом Ганновер-Лангенхаген (Німеччина) було помічено невідомий дрон, який спричинив перепохол і спантеличив поліцію.