Возможна диверсия против ВСУ: в Польше расследуют поджог станции Starlink, обеспечивающей связь на фронте

В Польше загорелась наземная станция Starlink, предназначенная для нужд ВСУ, что польские спецслужбы уже расценивают как российскую диверсию.

Вечером 23 сентября в центральной части Польши произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Польские власти допускают, что возгорание могло быть преднамеренным, поскольку объект является частью телекоммуникационной инфраструктуры, через которую интернет передается, в частности, в направлении Украины. Об этом пишет Reuters 24 сентября 2026 года.

Речь идет о станции в населённом пункте Воля Кробовская в Мазовецком воеводстве, недалеко от Груеца.

Станция Starlink в населенном пункте Воля Кробовска, Польша Фото: Из открытых источников

По данным польской пожарной службы, пожар возник вечером 23 сентября. Его заметил владелец здания, в котором установлены коммуникационные элементы.

Видео дня

После того как в 21:07 поступило сообщение о возгорании, на место происшествия прибыли три пожарных подразделения.

Спасатели обнаружили возгорание возле антенного оборудования телекоммуникационной компании. Огонь охватил, в частности, защитный корпус электрической распределительной коробки. Пожар удалось быстро потушить, после чего на месте продолжили работу правоохранители.

Польские службы в настоящее время выясняют причину возгорания — к расследованию обстоятельств привлечены правоохранительные и специальные службы. В частности, известно о привлечении к расследованию инцидента специалистов Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и Центрального следственного бюро полиции (CBŚP).

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский назвал происшествие возможной диверсией, поскольку характер повреждений дает основания говорить об умышленном поджоге.

"Пожар охватил электростанцию и генератор; понятно, что этот акт саботажа был преднамеренно направлен на вывод станции из строя — фактически на отключение интернет-соединения и нарушение доступа к интернету для различных учреждений, в частности украинских военных", — заявил Гавковский.

В то же время польский чиновник отдельно подчеркнул, что на данный момент не установлено, что к пожару причастна именно Россия.

Были ли перебои в работе Starlink?

В настоящее время польские власти сообщают, что системы станции уже работают. Поэтому речь идет не о масштабном прекращении работы Starlink в Польше или Украине, а о пожаре и повреждении отдельного элемента наземной инфраструктуры.

Точный размер ущерба и окончательная причина возгорания пока не сообщаются.

Почему эта станция важна для Украины

Наземная станция в Воле-Кробовской является частью инфраструктуры Starlink, обеспечивающей спутниковый интернет в Центральной и Восточной Европе.

Еще ранее польское правительство поясняло, что станция в Воле-Кробовской вместе с объектом вблизи Каунаса обеспечивает связь для пользователей на значительной части территории Центральной Европы. Спутники Starlink, работающие через эту инфраструктуру, также обслуживают территорию Украины.

По словам Гавковского, оператором станции является государственный польский телекоммуникационный оператор Exatel. Министр отметил, что этот объект является одним из узлов, через которые проходит интернет-трафик по территории Польши, в том числе в направлении Украины.

По его словам, длительный вывод таких объектов из строя мог бы привести к проблемам с доступом к интернету в отдельных регионах.

Польша уделяет повышенное внимание возможным диверсиям

Инцидент произошел на фоне повышенного внимания Польши к защите критически важной инфраструктуры. После начала полномасштабной войны России против Украины польские спецслужбы неоднократно предупреждали о рисках диверсий и других гибридных действий.

В то же время в случае со станцией Starlink польские службы пока не объявили о том, кто именно устроил пожар или кто его заказал. Расследование продолжается.

В то же время вице-премьер Польши прямо указал на возможный российский след в этом преступлении:

"Это мог быть преднамеренный саботаж, цель которого — вывести станцию из строя и нарушить интернет-связь для ряда учреждений, в частности для украинских военных. Ряд признаков, по мнению польской стороны, соответствует российской тактике гибридных атак", — заявил Кшиштоф Гавковский.

По словам Гавковского, польская сторона видит признаки, которые могут соответствовать тактике гибридных атак, которую Варшава связывает с деятельностью российских спецслужб.

"Хотя не установлено, что за пожаром стоит Россия, многие признаки указывают на то, что это соответствует новой доктрине атак России", — заявил он.

Таким образом, на 100 % подтверждены лишь факт пожара на наземной станции Starlink в Воле-Кробовской, её повреждение и привлечение польских служб к расследованию обстоятельств. Версию об умышленном поджоге публично озвучил польский вице-премьер, однако причину возгорания и возможную причастность России ещё предстоит установить следователям.

Напомним, в свое время Украина пыталась получить разрешение на использование Starlink на территории России для дронов, которые могли бы выявлять установки для запуска баллистических ракет, однако Дональд Трамп не поддержал это предложение. По данным Financial Times, решение также зависело от позиции Илона Маска и SpaceX, которые контролируют работу Starlink.

Кроме того, мы писали, что Радослав Сикорский в августе 2026 года обратился к Илону Маску в связи с новыми правилами пользования Starlink для польских клиентов и заявил о "дискриминации" польских пользователей.