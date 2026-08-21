Трамп выступил против Starlink для ударов по РФ: почему возникли проблемы с Маском, — FT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп действительно получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского об использовании Starlink для нанесения ударов по целям на территории России, сообщили СМИ. Политики беседовали в Овальном кабинете, глава Белого дома услышал, что это необходимо для защиты украинцев от баллистических ракет РФ, но идею не поддержал. Какие причины могли повлиять на решение Трампа?

Если бы дроны ВСУ были оснащены терминалами Starlink, работающими на территории РФ, то могли бы эффективно уничтожать российские баллистические установки, говорится в материале издания The Financial Times. Благодаря терминалам БПЛА будут иметь лучшую связь с операторами на больших расстояниях и меньшую уязвимость к помехам: это поможет защититься от баллистических ракет РФ при отсутствии антибаллистики PAC-3 Patriot. Среди аргументов Украины — предложение ограничить глубину ударов. При этом надеялись, что в таком случае идею поддержит американский миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, от которого зависит использование Starlink в Украине. Трамп выслушал аргументы Зеленского, но отказался поддержать идею, сообщили СМИ.

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Издание Financial Times получило информацию от анонимных источников в Белом доме, осведомленых о деталях встречи двух президентов, состоявшейся в день похорон сенатора Линдси Грэма.

"Трамп уклонился от конкретного ответа и, по-видимому, не поддержал этот план, сообщили люди, присутствовавшие на встрече в Овальном кабинете. Они считали, что Маск не даст Киеву разрешения", — привели СМИ слова первоисточника.

В материале рассказали об отношении Илона Маска к использованию Starlink в Украине. Напомнили, как Маск в первые месяцы войны отключил терминалы на территории Крыма, поскольку опасался, что это "вызовет ядерную эскалацию". Впрочем, в январе 2026 года миллиардер поговорил с тогдашним министром обороны Украины Михаилом Федоровым и отключил их для российской армии на ВОТ. Когда у украинцев возникла идея использовать Starlink для противоракетной обороны, Зеленский начал добиваться встречи с Маском, но ответа не получил. Тем временем Федорова уволили, а он единственный лично общался с миллиардером и, к тому же, поддерживает контакты с компанией Palantir, работающей в сфере ИИ. СМИ также напомнило о высказывании экс-министра в адрес Маска: он признал его выдающуюся роль в российско-украинской войне, на что получил ответ со словами о "самом быстром мире".

Starlink для ВСУ — диалог между Михаилом Федоровым и Илоном Маском Фото: Скриншот

Starlink для ВСУ — подробности

Отметим, что Фокус писал о визите Зеленского в США и беседе с Трампом, в ходе которой был затронут вопрос о расширении использования Starlink для ВСУ. Источники в СМИ, знавшее подробности визите, рассказали, что Маск якобы ожидал согласия Трампа на встречу. Как указано в статье The Financial Times, согласия не было.

Напоминаем, что в августе стало известно о возможной поездке Федорова в США: СМИ сообщили о цели визита и о том, что экс-министр может поддерживать контакты с Маском по поводу Starlink.