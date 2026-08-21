Трамп виступив проти Starlink для ударів по РФ: чому виникли проблеми з Маском, — FT

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп справді отримав прохання президента України Володимира Зеленського щодо використання Starlink для ударів по цілях на російській території, розповіли медіа. Політики розмовляли в Овальному кабінеті, глава Білого дому почув, що це потрібно для захисту українців від балістики РФ, але ідею не підтримав. Які причини могли вплинути на рішення Трампа?

Якби дрони ЗСУ мали термінали Starlink, які працюють на території РФ, то могли б ефективно полювати на російські балістичні установки, ідеться у матеріалі медіа The Financial Times. Завдяки терміналам БпЛА матимуть кращий зв'язок з операторами на великих відстанях та меншу вразливість для перешкод: допоможуть захиститись від балістики РФ за відсутності протибалістичних ракет PAC-3 Patriot. Серед аргументів України — пропозиція обмежити глибину діпстрайків. Сподівались, що таку ідею підтримає американський мільярдер Ілона Маска, власника SpaceX, від якого залежить використання Starlink в Україні. Трамп вислухав аргументи Зеленського, але відмовився підтримати ідею, повідомило медіа.

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The Financial Times отримало інформацію від анонімних джерел у Білому домі, які знали про деталі зустрічі двох президентів, яка сталась у день поховання сенатора Ліндсі Грема.

"Трамп ухилився від конкретної відповіді і, здавалося, не підтримував цей план, за словами людей, присутніх на зустрічі в Овальному кабінеті. Вони вважали, що Маск не надасть Києву дозволу", — навели медіа слова першоджерела.

У матеріалі розповіли про ставлення Ілона Маска до використання Starlink в Україні. Нагадали, як Маск у перші місяці війни вимкнув термінали на території Криму, оскільки боявся, що це "спровокує ядерну ескалацію". Втім, у січні 2026 року мільярдер порозмовляв з тодішнім міністром оборони України Михайлом Федоровим та вимкнув їх для російської армії на ТОТ. Коли в українців виникла ідея використати Starlink для антибалістики, Зеленський почав шукати зустрічі з Маском, але відповіді не отримав. Тим часом відбулось звільнення Федорова, який єдиний особисто говорив з мільярдером і, до всього, контактує з компанією у сфері ШІ Palantir. Медіа також нагадало про вислів ексміністра щодо Маска: він визнав його визначну роль у російсько-українській війні, на що отримав реакцію зі словами про "найшвидший мир".

Starlink для ЗСУ — діалог між Михайлом Федоровим та Ілоном Маском Фото: Скриншот

Starlink для ЗСУ — до відомо

Зазначимо, Фокус писав про візит Зеленського у США та розмову з Трампом, під час якої підняли тему розширення використання Starlink для ЗСУ. Джерела медіа, які навели деталі про цей візит, розповіли, що Маск начебто очікував погодження Трампа на зустріч. Як вказано у статті The Financial Times, погодження не було.

Нагадуємо, у серпня стало відомо про можливу поїздку Федорова у США: медіа розповіли про мету візиту і про те, що ексміністр може тримати контакт з Маском щодо Starlink.