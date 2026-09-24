Можлива диверсія проти ЗСУ: у Польщі розслідують підпал станції Starlink, що живить фронт

У Польщі спалахнула наземна станція Starlink для потреб ЗСУ, що польські спецслужби вже розцінюють як російську диверсію.

Увечері 23 вересня в центральній частині Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Польська влада допускає, що займання могло бути навмисним, оскільки об’єкт є частиною телекомунікаційної інфраструктури, через яку інтернет передається, зокрема, у напрямку України. Про це пише Reuters 24 вересня 2026 року.

Йдеться про станцію в населеному пункті Воля Кробовська у Мазовецькому воєводстві, поблизу Груєца.

Станція Starlink в населеному пункті Воля Кробовська, Польща Фото: З відкритих джерел

За інформацією польської пожежної служби, пожежа виникла ввечері 23 вересня. Її помітив власник нерухомості, де встановлені комунікаційні елементи.

Після того, як о 21:07 надійшло повідомлення про займання, на місце інциденту прибули три пожежні підрозділи.

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Рятувальники виявили займання біля антенного обладнання телекомунікаційної компанії. Вогонь охопив, зокрема, захисний корпус електричної розподільної коробки. Пожежу вдалося швидко загасити, після чого на місці продовжили роботу правоохоронці.

Польські служби наразі встановлюють причину займання — до перевірки обставин залучені правоохоронні та спеціальні служби. Зокрема, відомо про залучення до розслідування інциденту фахівців Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та Центрального слідчого бюро поліції (CBŚP).

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський назвав подію можливою диверсією, так як характер пошкоджень дає підстави говорити про навмисний підпал.

"Пожежа охопила електростанцію та генератор; зрозуміло, що цей акт саботажу був навмисно спрямований на виведення станції з ладу — фактично на відключення інтернет-з'єднання та порушення доступу до інтернету для різних установ, зокрема українських військових", — заявив Гавковський.

Водночас польський посадовець окремо наголосив, що на цей момент не встановлено, що до пожежі причетна саме Росія.

Чи були перебої в роботі Starlink

Наразі польська влада повідомляє, що системи станції вже працюють. Тому йдеться не про масштабне припинення роботи Starlink у Польщі чи Україні, а про пожежу та пошкодження окремого елемента наземної інфраструктури.

Точний розмір збитків та остаточна причина займання поки що не повідомляються.

Чому ця станція важлива для України

Наземна станція у Волі Кробовській є частиною інфраструктури Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет у Центральній та Східній Європі.

Ще раніше польський уряд пояснював, що станція у Волі Кробовській разом з об’єктом поблизу Каунаса забезпечує зв’язок для користувачів у значній частині Центральної Європи. Супутники Starlink, які працюють через цю інфраструктуру, також обслуговують територію України.

Оператором станції, за словами Гавковського, є державний польський телекомунікаційний оператор Exatel. Міністр зазначив, що об’єкт є одним із вузлів, через які проходить інтернет-трафік через Польщу, у тому числі в напрямку України.

За його словами, тривале виведення таких об’єктів із ладу могло б створювати проблеми з доступом до інтернету в окремих регіонах.

Польща посилює увагу до можливих диверсій

Інцидент стався на тлі підвищеної уваги Польщі до захисту критичної інфраструктури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України польські органи безпеки неодноразово попереджали про ризики диверсій та інших гібридних дій.

Водночас у випадку зі станцією Starlink польські служби поки що не оголосили про встановленого виконавця або замовника пожежі. Розслідування триває.

Водночас, віцепрем’єр Польщі прямо вказав на можливий російський слід у цьому злочині:

"Це міг бути навмисний саботаж, мета якого — вивести станцію з ладу та порушити інтернет-зв'язок для низки установ, зокрема для українських військових. Низка ознак, на думку польської сторони, відповідає російській тактиці гібридних атак", — заявив Кшиштоф Гавковський.

За словами Гавковського, польська сторона бачить ознаки, які можуть відповідати тактиці гібридних атак, яку Варшава пов’язує з діяльністю російських спецслужб.

"Хоча не встановлено, що за пожежею стоїть Росія, багато ознак свідчать про те, що це відповідає новій доктрині атак Росії", — заявив він.

Таким чином, на 100% підтверджено лише факт пожежі на наземній станції Starlink у Волі Кробовській, її пошкодження та залучення польських служб до перевірки обставин. Версію навмисного підпалу публічно озвучив польський віцепрем’єр, однак причину займання та можливу причетність Росії ще мають встановити слідчі.

Нагадаємо, свого часу Україна намагалася отримати дозвіл на використання Starlink на російській території для дронів, які могли б полювати на установки запуску балістичних ракет, однак Дональд Трамп не підтримав цю пропозицію. За даними Financial Times, питання також залежало від позиції Ілона Маска та SpaceX, які контролюють роботу Starlink.

Також ми писали, що Радослав Сікорський звертався в серпні 2026 року до Ілона Маска через нові правила користування Starlink для польських клієнтів і заявляв про "дискримінацію" польських користувачів.