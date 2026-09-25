"Орлиная дипломатия": Трамп преподнес Си Цзиньпину необычный подарок (видео)

Президент США Дональд Трамп встретил лидера КНР Си Цзиньпина в Белом доме на красной дорожке в рамках первого государственного визита китайского президента в Вашингтон с 2015 года. Перед торжественным ужином американский политик преподнес своему коллеге особую скульптуру.

Глава Белого дома вручил своему коллеге из КНР скульптуру белоголового орлана, который является национальным символом США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Белоголовый орлан является главным национальным символом США ещё с 1782 года, когда его изображение было утверждено Континентальным конгрессом для Большой печати страны. Изображение орлана присутствует практически везде: на Большой печати США, флаге и печати президента, монетах, бумажных долларах, паспортах и военной символике.

"Белоголовый орлан — национальный символ Соединённых Штатов и воплощение свободного духа Америки. И мы надеемся, что он найдёт хорошее место, замечательное место, в Пекине", — заявил Трамп во время вручения подарка.

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Кроме того, глава Белого дома добавил, что подарок был создан "выдающимся американским художником" и "разработан в тесном сотрудничестве с Меланией" и им самим.

Другие подробности встречи лидеров

Издание пишет, что программа визита Си оказалась максимально насыщенной. Трамп лично провел для Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань экскурсию по резиденции. Президент США показал гостям новый бальный зал Белого дома, а также пригласил китайского лидера внутрь президентского вертолета, расположенного на недавно построенной площадке на лужайке резиденции.

Переговоры лидеров длились более трёх часов. Детали закрытых переговоров остаются неизвестными. Во время совместной прогулки по территории Белого дома Си Цзиньпин решил проигнорировать вопросы журналистов.

Завершением дня стал пышный государственный ужин. В список его гостей вошли ключевые фигуры мирового технологического сектора: Илон Маск, Дженсен Хуанг, Сундар Пичаи, Джефф Безос и другие.

Напомним, что издание The Washington Post сообщало, что во время личной встречи Трамп и Си Цзиньпин обсуждали, в частности, Россию и Украину.

Кроме того, издание Financial Times сообщало, что Си Цзиньпин пообещал Дональду Трампу очень оригинальный подарок.