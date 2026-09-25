"Орлина дипломатія": Трамп зробив Сі Цзіньпіну незвичний подарунок (відео)

Президент США Дональд Трамп зустрів лідера КНР Сі Цзіньпіна у Білому домі на червоній доріжці в межах першого державного візиту китайського президента до Вашингтона з 2015 року. Перед урочистою вечерею американський політик підніс своєму колезі особливу скульптуру.

Глава Білого дому вручив колезі із КНР скульптуру білоголового орлана, який є національним символом США. Про це повідомило видання The New York Post.

Білоголовий орлан є головним національним символом США ще з 1782 року, коли його зображення затвердив Континентальний конгрес для Великої печатки країни. Зображення орлана присутнє практично всюди: на Великій печатці США, прапорі та печатці президента, монетах, паперових доларах, паспортах і військовій символіці.

"Білоголовий орлан — національний символ Сполучених Штатів та втілення вільного духу Америки. І ми сподіваємося, що він знайде гарне місце, чудове місце, в Пекіні", — заявив Трамп під час вручення подарунка.

Видео дня

Також глава Білого дому додав, що подарунок був зроблений "надзвичайним американським художником" та "розроблений у особистій співпраці з Меланією" і ним.

Інші подробиці зустрічі лідерів

Видання пише, що програма візиту Сі виявилася максимально насиченою. Трамп особисто провів для Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань екскурсію резиденцією. Президент США показав гостям новий бальний зал Білого дому, а також запросив китайського лідера всередину президентського гелікоптера, розташованого на новоствореному майданчику на галявині резиденції.

Переговори лідерів тривали понад три години. Деталі приватних обговорень залишаються невідомими. Під час спільної прогулянки територією Білого дому Сі Цзіньпін вирішив проігнорувати запитання преси.

Фіналом дня стала пишна державна вечеря. До списку її гостей потрапили ключові фігури світового технологічного сектору: Ілон Маск, Дженсен Хуанг, Сундар Пічаї, Джефф Безос та інші.

Нагадаємо, видання The Washington Post розповідало, що під час особистої зустрічі Трамп і Сі Цзіньпін говорили зокрема про Росію та Україну.

Також видання Financial Times розповідало, що Сі Цзіньпін пообіцяв Дональду Трампу дуже оригінальний подарунок.