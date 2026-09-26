Громкие встречи и нулевые результаты: визит Си подчеркнул слабость Трампа на мировой арене — СМИ

Президент США Дональд Трамп провел одну из самых насыщенных дипломатических недель — от ООН до встречи с лидером Китая. В то же время СМИ отмечают, что общие результаты деятельности 47-го президента США весьма скромны.

Несмотря на громкие заявления, Трамп сталкивается со всё большими трудностями как во внутренней, так и во внешней политике — от войны с Ираном и неспособности повлиять на войну РФ против Украины до цен на топливо и низких рейтингов. Об этом говорится в материале издания Reuters.

СМИ пишут, что конфликт оказался "гораздо сложнее, чем ожидалось", а неуступчивость Тегерана стала главным внешнеполитическим вызовом для Трампа. Война также негативно сказывается на его рейтингах и раскалывает политическую базу в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

На фоне этих проблем Трамп пытался продемонстрировать силу на международной арене. В выступлении на Генеральной Ассамблее он пригрозил "уничтожить" Иран, если тот не согласится на сделку, оправдал силовой подход к Венесуэле и намекнул на возможность дальнейшего использования американских военных для достижения внешнеполитических целей. Однако его риторика контрастировала с реальными результатами.

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Критика и провал "pax americana": Трамп и встреча с лидером Китая

Ключевым событием недели стал визит Си Цзиньпина в Вашингтон. Несмотря на торжественность и символизм, переговоры оказались малопродуктивными, ведь единственным конкретным результатом стало продление торгового перемирия между США и Китаем на два месяца. По данным китайских СМИ, Си призвал Трампа выступить против независимости Тайваня, а сам Трамп, ранее придерживавшийся жесткой тарифной политики, в настоящее время демонстрирует осторожность, учитывая контроль Китая над редкоземельными металлами.

Параллельно союзники США всё чаще критикуют Трампа. На Генеральной Ассамблее ООН президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о "возвращении к закону джунглей", а президент Бразилии Лула да Сильва выступил против иностранного вмешательства в выборы и заявил, что его стране нужно не военное присутствие США, а борьба с оружием и финансами, питающими преступность.

По мнению СМИ, попытка Трампа добиться "энергетического перемирия между Украиной и Россией также не увенчалась успехом". В то же время соглашение с Данией и Гренландией о расширении военного присутствия США в Арктике не соответствовало его первоначальным амбициям "владеть" этой территорией.

Аналитики убеждены, что всё больше стран готовы открыто сказать Трампу "нет". Сам президент в своем выступлении даже усомнился в собственном влиянии, заявив, что хочет переименовать искусственный интеллект в "суперинтеллект", и добавив: "Посмотрим, есть ли у меня какая-то власть… Возможно, есть, а возможно, нет".

Ранее Фокус сообщал о том, как Си и Трамп обсуждали вопрос войны РФ против Украины. Си также заявил, что два лидера решили построить "конструктивные стратегические и стабильные китайско-американские отношения", полезные "народам во всем мире".

Впоследствии стало известно, что Трамп призвал Зеленского поехать в Москву на встречу с Путиным. Президент Украины отклонил это предложение, и, по словам людей, знакомых с позицией политика, тот факт, что Трамп поднял этот вопрос, вызвал у него недовольство.