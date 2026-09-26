Великі зустрічі і нульові результати: візит Сі підкреслив слабкість Трампа на світовій арені — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп провів один із найнасиченіших дипломатичних тижнів — від ООН до зустрічі з лідером Китаю. Водночас ЗМІ вказують, що загальні результати 47-го президента США є дуже скромними.

Попри гучні заяви, Трамп стикається з дедалі більшими труднощами як у внутрішній, так і у зовнішній політиці — від війни з Іраном і неспроможності вплинути на війну РФ проти України до цін на паливо і низьких рейтингів. Про це йдеться в матеріалі видання Reuters.

ЗМІ пише, що конфлікт виявився "значно складнішим, ніж очікувалося", а непоступливість Тегерана стала головним зовнішньополітичним викликом для Трампа. Війна також негативно впливає на його рейтинги та розколює політичну базу напередодні проміжних виборів у листопаді.

На тлі цих проблем Трамп намагався продемонструвати силу на міжнародній арені. У виступі на Генасамблеї він пригрозив "знищити" Іран, якщо той не погодиться на угоду, захистив силовий підхід до Венесуели та натякнув на можливість подальшого використання американських військових для досягнення зовнішньополітичних цілей. Проте його риторика контрастувала з реальними результатами.

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Критика та провал "pax americana": Трамп і зустріч з лідером Китаю

Ключовою подією тижня став візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Попри урочистість і символізм, переговори виявилися малопродуктивними, адже єдиним конкретним результатом стало продовження торговельного перемир’я між США та Китаєм на два місяці. За даними китайських медіа, Сі закликав Трампа виступити проти незалежності Тайваню, а сам Трамп, який раніше дотримувався жорсткої тарифної політики, нині демонструє обережність, зважаючи на контроль Китаю над рідкоземельними металами.

Паралельно союзники США дедалі частіше критикують Трампа. На Генасамблеї ООН президент Франції Емманюель Макрон попередив про "повернення до закону джунглів", а президент Бразилії Лула да Сілва виступив проти іноземного втручання у вибори та заявив, що його країні потрібна не військова присутність США, а боротьба зі зброєю та фінансами, що живлять злочинність.

На думку ЗМІ, спроба Трампа домогтися "енергетичного перемир’я між Україною та Росією також не мала успіху". Водночас угода з Данією та Гренландією щодо розширення військової присутності США в Арктиці не відповідала його початковим амбіціям "володіти" територією.

Аналітики переконані, що дедалі більше країн готові відкрито казати Трампу "ні". Сам президент у своєму виступі навіть засумнівався у власному впливі, заявивши, що хоче перейменувати штучний інтелект на "суперінтелект" і додавши: "Подивімося, чи маю я якусь владу… Можливо, маю, а можливо, ні".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Сі та Трамп обговорювали питання війни РФ проти України. Сі також заявив, що два лідери вирішили побудувати "конструктивні стратегічні та стабільні китайсько-американські відносини", корисні "народам у всьому світі".

Згодом стало відомо, що Трамп закликав Зеленського поїхати до Москви на зустріч із Путіним . Президент України відхилив цю пропозицію, і, за словами людей, обізнаних із цією позицією політика, той факт, що Трамп порушив це питання, викликав у нього невдоволення.