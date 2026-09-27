Один из главных соратников Януковича прошел в Госдуму РФ

Сергей Арбузов, возглавлявший НБУ и занимавший пост вице-премьера Украины при Януковиче, получил мандат депутата Госдумы РФ после переезда в Россию.

Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Национального банка Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России по итогам сентябрьских выборов. Его региональная группа охватывала Крым, Севастополь и оккупированные части четырех областей Украины. Об этом 26 сентября сообщил руководитель аппарата фракции "Справедливая Россия" Руслан Татаринов.

По словам Татаринова, Арбузов вошел в обновленный состав российского парламента IX созыва как кандидат, который "не поддержал режим Зеленского на Украине". В составе фракции "Справедливой России" Арбузов теперь будет работать вместе с Сергеем Мироновым, Олегом Чернышовым, Мариной Ким, Николаем Стариковым и другими депутатами. По информации самой фракции, для Арбузова это будет первый депутатский мандат в Госдуме РФ.

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Согласно официально объявленному в РФ распределению мест, партия "Справедливая Россия" получила 17 мандатов в новом составе Госдумы. Ожидается, что новоизбранные депутаты приступят к работе уже на первом заседании 30 сентября.

Кто такой Сергей Арбузов

Сергей Арбузов — бывший украинский высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича, который после событий Революции достоинства бежал в Россию и попал под международные и украинские санкции.

Он родился 24 марта 1976 года в Донецке. Получил экономическое образование и долгое время работал в банковской сфере Донецкой области.

Стремительный взлет его карьеры произошёл после прихода к власти Виктора Януковича:

Председатель Нацбанка: с декабря 2010 года по декабрь 2012 года возглавлял Национальный банк Украины.

с декабря 2010 года по декабрь 2012 года возглавлял Национальный банк Украины. Первый вице-премьер: в декабре 2012 года назначен первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

в декабре 2012 года назначен первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. Исполняющий обязанности премьера: после отставки Азарова на фоне массовых протестов в январе 2014 года Арбузов временно возглавил правительство Украины. Он исполнял эти обязанности до 27 февраля 2014 года, пока Верховная Рада не утвердила новое правительство во главе с Арсением Яценюком.

После победы Евромайдана в феврале 2014 года Арбузов покинул территорию Украины и уехал в Россию.

С апреля 2014 года находится в официальном розыске МВД Украины. Следователи инкриминируют ему присвоение и растрату государственного имущества в особо крупных размерах (в частности, в связи с растратой бюджетных средств на создание телеканала "Банковское телевидение" и махинациями во время приватизации "Укртелекома").

В то же время в 2016 году Общий суд ЕС отменил первоначальное решение по делу Арбузова о замораживании его активов за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года, отметив, что самого факта предварительного расследования в третьей стране недостаточно для такого ограничения.

Дальнейшие судебные разбирательства по поводу санкций в отношении Арбузова также проходили в судах ЕС. В частности, в 2018 году Общий суд ЕС отменил решение о продлении ограничительных мер в его отношении на соответствующий период.

Жизнь в РФ и политическая деятельность

Поселившись в Москве, Арбузов возглавил подконтрольный центр псевдоисследований (RESCUE), регулярно выступал на российских пропагандистских каналах с критикой украинских властей и поддержал российскую агрессию против Украины.

На так называемых выборах в Госдуму РФ Арбузов возглавлял региональную группу № 5 от партии "Справедливая Россия". В эту структуру российские оккупанты включили все временно захваченные территории Украины — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также аннексированный Крым и Севастополь. То есть российская избирательная система включила в одну региональную группу территории, которые РФ оккупировала или пытается незаконно присвоить, а также Крым, оккупированный Россией с 2014 года.

Украина ввела санкции против Арбузова

В апреле 2025 года Украина вновь ввела персональные санкции против Сергея Арбузова. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО указом № 231/2025 от 12 апреля 2025 года.

В настоящее время Арбузов включен в санкционный список Украины. В базе данных ГУР он также указан среди лиц, в отношении которых введены международные санкции.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ проходили 18–20 сентября 2026 года. Россия проводила голосование не только на своей территории, но и на временно оккупированных украинских землях. МИД Украины заранее заявлял, что такие действия России нарушают украинское законодательство и международное право. По завершении голосования украинское ведомство повторило, что результаты такого голосования на оккупированных территориях Украина не признает.

"Ни одно „голосование“, проходящее под прицелом захватчиков, не меняет международно признанного статуса временно оккупированной территории Украины", — подчеркнули в украинском МИД.

В ведомстве также призвали другие государства и международные организации не признавать российские "выборы" в Госдуму состоявшимися в соответствии с демократическими стандартами.

Кстати, украинский телеведущий Анатолий Анатолич посетил бывшую резиденцию Виктора Януковича в Межигорье и показал, как она выглядит сегодня.

Также мы писали, что Николай Азаров и его сын Алексей после выезда из Украины в 2014 году сохранили активы в Украине и оккупированном Крыму. В мае 2026 года Минюст подал в ВАКС иск о взыскании их имущества в пользу государства в рамках санкционного законодательства.