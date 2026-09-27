Один із головних соратників Януковича пройшов до Держдуми РФ

Сергій Арбузов, який очолював НБУ та був віцепрем’єром України за Януковича, отримав мандат депутата Держдуми РФ після переїзду до Росії.

Колишній перший віцепрем’єр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов став депутатом Державної думи Росії за підсумками вересневих виборів. Його регіональна група охоплювала Крим, Севастополь та окуповані частини чотирьох областей України. Про це 26 вересня повідомив керівник апарату фракції "Справедливая Россия" Руслан Татарінов.

За словами Татарінова, Арбузов увійшов до оновленого складу російського парламенту IX скликання як кандидат, який "не підтримав режим Зеленського на Україні". У складі фракції "Справедливої Росії" Арбузов тепер працюватиме разом із Сергієм Мироновим, Олегом Чернишовим, Мариною Кім, Миколою Стариковим та іншими депутатами. За інформацією самої фракції, для Арбузова це буде перший депутатський мандат у Держдумі РФ.

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За офіційно оголошеним у РФ розподілом місць "Справедлива Росія" отримала 17 мандатів у новому складі Держдуми. Очікується, що новообрані депутати розпочнуть роботу вже з першого засідання 30 вересня.

Хто такий Сергій Арбузов

Сергій Арбузов — колишній український високопосадовець часів президентства Віктора Януковича, який після подій Революції Гідності втік до Росії та потрапив під міжнародні й українські санкції.

Він народився 24 березня 1976 року в Донецьку. Здобув економічну освіту й тривалий час працював у банківській сфері Донеччини.

Стрімкий злет його кар'єри відбувся після приходу до влади Віктора Януковича:

Голова Нацбанку: з грудня 2010 по грудень 2012 року очолював Національний банк України.

з грудня 2010 по грудень 2012 року очолював Національний банк України. Перший віцепрем’єр: у грудні 2012 року призначений першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

у грудні 2012 року призначений першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Виконувач обов'язків прем'єра: після відставки Азарова на тлі масових протестів у січні 2014 року Арбузов тимчасово очолив уряд України. Він виконував ці обов'язки до 27 лютого 2014 року, поки Верховна Рада не затвердила новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком.

Після перемоги Євромайдану в лютому 2014 року Арбузов залишив територію України та виїхав до Росії.

З квітня 2014 року перебуває в офіційному розшуку МВС України. Слідчі інкримінують йому привласнення та розтрату державного майна в особливо великих розмірах (зокрема, через розтрату бюджетних коштів на створення телеканалу "Банківське телебачення" та махінації під час приватизації "Укртелекому").

Водночас у 2016 році Загальний суд ЄС скасував первинне рішення по Арбузову про замороження його активів за період 6 березня 2014 року — 5 березня 2015 року, зазначивши, що самого факту попереднього розслідування в третій країні недостатньо для такого обмеження.

Подальші судові процеси щодо санкцій Арбузова також відбувалися в судах ЄС. Зокрема, у 2018 році Загальний суд ЄС скасував рішення про продовження обмежувальних заходів щодо нього за відповідний період.

Життя в РФ та політична діяльність

Оселившись у Москві, Арбузов очолив підконтрольний центр псевдодосліджень (RESCUE), регулярно виступав на російських пропагандистських каналах із критикою української влади та підтримав російську агресію проти України.

На так званих виборах до Держдуми РФ Арбузов очолював регіональну групу №5 від партії "Справедлива Росія". До цієї структури російські окупанти включили всі тимчасово захоплені території України — частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також анексований Крим і Севастополь. Тобто російська виборча система включила до однієї регіональної групи території, які РФ окупувала або намагається незаконно привласнити, та Крим, окупований Росією з 2014 року.

Україна запровадила проти Арбузова санкції

У квітні 2025 року Україна знову застосувала персональні санкції проти Сергія Арбузова. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення РНБО указом №231/2025 від 12 квітня 2025 року.

Нині Арбузов присутній у санкційному переліку України. У базі ГУР його також зазначено серед осіб, до яких застосовані міжнародні санкції.

Нагадаємо, що вибори депутатів Держдуми РФ проходили 18–20 вересня 2026 року. Росія проводила голосування не лише на своїй території, а й на тимчасово окупованих українських землях. МЗС України заздалегідь заявляло, що такі дії Росії порушують українське законодавство та міжнародне право. Після завершення голосування українське відомство повторило, що результати такого голосування на окупованих територіях Україна не визнає.

"Жодне "голосування" під прицілом загарбників не змінює міжнародно визнаного статусу тимчасово окупованої території України", — наголосили в українському МЗС.

У відомстві також закликали інші держави та міжнародні організації не визнавати російські "вибори" до Держдуми такими, що відбулися відповідно до демократичних стандартів.

До слова, український телеведучий Анатолій Анатоліч відвідав колишню резиденцію Віктора Януковича в Межигір’ї та показав, як вона виглядає сьогодні.

Також ми писали, що Микола Азаров та його син Олексій після виїзду з України у 2014 році зберегли активи в Україні та окупованому Криму. У травні 2026 року Мін’юст подав до ВАКС позов про стягнення їхнього майна в дохід держави в межах санкційного законодавства.