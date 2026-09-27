"Последний вечер в этом здании": президент Сербии Вучич объявил о своей отставке (видео)

Президент Сербии Александар Вучич объявил о своей отставке с поста главы государства. Политик планирует баллотироваться на парламентских выборах и побороться за пост главы правительства.

Сам Вучич заявил на митинге о планах продолжить политическую борьбу и поблагодарил сторонников на митинге в Белграде. Об этом сообщает Reuters.

Выступление Вучича перед собственной отставкой возле президентского дворца в Белграде

"Это мой последний вечер в этом здании", — сказал уже бывший глава сербского государства.

По словам политика, он гордится проделанной работой и гордится результатами. Вучич добавляет, что благодарен своим согражданам за поддержку.

"Я добросовестно служил вам и своей родине, Сербии. Я горжусь тем, что мы вместе сделали", — сказал политик.

Согласно конституции Сербии, основная власть в стране принадлежит правительству и премьер-министру страны. 25 октября в Сербии состоятся парламентские выборы, а бывший президент Вучич возглавит список Сербской прогрессивной партии. В соответствии с Основным законом, временным исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ана Брнабич.

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Ранее "Фокус" сообщал о том, что Вучич высказался о том, наступит ли мир к весне 2027 года. По мнению Вучича, война не закончится, а, напротив, разгорится с еще большей силой.

Впоследствии стало известно, что в Сербии похоронили военного преступника Радко Младича. Генерал был приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за причастность к массовым убийствам в боснийской Сребренице, а с 2017 года отбывал остаток жизни за решеткой после вынесения приговора.