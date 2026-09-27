"Останній вечір в цій будівлі": президент Сербії Вучич оголосив про власну відставку (відео)

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про власну відставку з посади глави держави. Політик планує балотуватися на парламентських виборах і поборотися за посаду глави уряду.

Сам Вучич заявив на мітингу про плани продовжити політичну боротьбу та подякував прихильникам на мітингу в Белграді. Про це повідомляє Reuters.

Виступ Вучича перед власною відставкою поблизу президентського палацу в Белграді

"Це мій останній вечір у цій будівлі", — сказав вже екс-глава сербської держави.

За словами політика, він пишається зробленою роботою та пишається результатами. Вучич додає, що вдячний своїм співгромадянам за підтримку.

"Я сумлінно служив вам і своїй батьківщині, Сербії. Я пишаюся тим, що ми разом зробили", — сказав політик.

За конституцією Сербії, основну повноту влади в країні має уряд та прем'єр-міністр країни. 25 жовтня в Сербії відбудуться парламентські вибори, а експрезидент Вучич очолить список Сербської прогресивної партії. Відповідно до Основного закону, тимчасовим виконувачем обов'язків глави держави стане спікерка парламенту Ана Брнабич.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як Вучич сказав, чи буде мир до весни 2027 року. На думку Вучича, війна не завершиться, а натомість розгориться у ще більшому масштабі.

Згодом стало відомо, що в Сербії поховали воєнного злочинця Радко Младича. Генерал був засуджений довічно Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення за причетність до масових убивств у босійській Сребрениці, а з 2017 року провів решту життя за ґратами після вироку.