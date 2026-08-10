"Глухий кут" та значно більша війна: Вучич сказав, чи буде мир до весни 2027 року (відео)
Президент Сербії Александар Вучич висловився щодо можливості завершення російсько-української війни у 2026 чи 2027 роках. На думку Вучича, війни не завершиться, а натомість розгориться у ще більшому масштабі. Які оцінки Вучича щодо подальшої ситуації, які він висловив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та після контактів з російським диктатором Путіним?
Тези Вучича про продовження війни та недосягнення миру навіть навесні 2027 року пролунали під час інтерв'ю медіа MD MEETS. Сербський президент висловив "надзвичайно песимістичний прогноз", ідеться у матеріалі медіа. При цьому він наполягає, що приймає рішення, незалежні від позиції РФ. На думку політика, миру не буде ні до кінця 2026 року, ні до березня 2027.
"Я думаю, що ми стоїмо на початку більшої війни, і тому я сподівався, що хтось інший уже зробив щось для того, щоб створити мир. Цього не сталося і не станеться скоро. А це означає, що ми стоїмо на порозі набагато більшого", — чути на відео слова Вучича.
Вучич також наголосив, що миру найближчим часом не буде і згадав "глухий кут", у який зайшла війна, і що з цього "глухого кута" можна вийти лише якщо в однієї зі сторін буде велика перевага.
"Я не бачу кінця війни цього року, і я не бачу кінця війни до наступної весни. Я думаю, що одна зі сторін має стати сильнішою і в той чи інший спосіб перемогти, щоб зупинити війну; інакше, у сьогоднішньому стані "глухого кута", я не бачу можливості для компромісу та вирішення", — сказав він.
Президент Сербії також висловився щодо інших питань, пов'язаних з війною, Україною та РФ. Зокрема, Вучич підтримав територіальну цілісність України та наголосив на дотриманні статуту ООН. Крім того, політик вважає, що потрібно посадити за стіл переговорів Зеленського та Путіна і не чекати, поки зникнуть сили у ЗС РФ. При цьому він визнав певні антиукраїнські настрої у Сербії, але уточнив, що вони пояснюються "певними речами на користь Росії".
"Ми підтримуємо територіальну цілісність України, дотримуємося Статуту ООН. Ми не повинні чекати на повне виснаження російських військ. Я працював би невтомно щодня, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів", — пролунало на відео.
Ще одна теза Вучича стосувалась ЄС, США та Китаю. На його думку, європейці втрачають конкурентоспроможність, а вперед вириваються американці та китайці. Також він скептично налаштований на перспективи членства України у ЄС та сподівається, що Сербія стане частиною цієї спільноти хоча б до 2020 року.
Завершення війни — деталі виступу Вучича
Зауважмо, що заяви Вучича пролунали через дні після раптового, першого та поки єдиного візиту президента України Володимира Зеленського у Сербію, який відбувся 8 серпня. Зі слів Зеленського, говорили про проблеми української енергетики та створення нових робочих місць в обох країнах.
Попередня гучна заява Вучича щодо війни лунала у березні 2026 року. На думку сербського президента, може початись нова війна через вторгнення в його країну військ Хорватії, Косово та Албанії.
Нагадуємо, 7 серпня з'явилась заява глави офісу президента Кирила Буданова, який висловився щодо завершення війни та подальших ударів по РФ. Тим часом західні медіа написали з посилання на дані розвідки, що РФ може напасти на країни Балтії чи Польщу.