Президент Сербії Александар Вучич висловився щодо можливості завершення російсько-української війни у 2026 чи 2027 роках. На думку Вучича, війни не завершиться, а натомість розгориться у ще більшому масштабі. Які оцінки Вучича щодо подальшої ситуації, які він висловив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та після контактів з російським диктатором Путіним?

Тези Вучича про продовження війни та недосягнення миру навіть навесні 2027 року пролунали під час інтерв'ю медіа MD MEETS. Сербський президент висловив "надзвичайно песимістичний прогноз", ідеться у матеріалі медіа. При цьому він наполягає, що приймає рішення, незалежні від позиції РФ. На думку політика, миру не буде ні до кінця 2026 року, ні до березня 2027.

Завершення війни — інтерв'ю Вучича про поточну ситуацію, Україну та РФ 9 серпня

"Я думаю, що ми стоїмо на початку більшої війни, і тому я сподівався, що хтось інший уже зробив щось для того, щоб створити мир. Цього не сталося і не станеться скоро. А це означає, що ми стоїмо на порозі набагато більшого", — чути на відео слова Вучича.

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Вучич також наголосив, що миру найближчим часом не буде і згадав "глухий кут", у який зайшла війна, і що з цього "глухого кута" можна вийти лише якщо в однієї зі сторін буде велика перевага.

"Я не бачу кінця війни цього року, і я не бачу кінця війни до наступної весни. Я думаю, що одна зі сторін має стати сильнішою і в той чи інший спосіб перемогти, щоб зупинити війну; інакше, у сьогоднішньому стані "глухого кута", я не бачу можливості для компромісу та вирішення", — сказав він.

Президент Сербії також висловився щодо інших питань, пов'язаних з війною, Україною та РФ. Зокрема, Вучич підтримав територіальну цілісність України та наголосив на дотриманні статуту ООН. Крім того, політик вважає, що потрібно посадити за стіл переговорів Зеленського та Путіна і не чекати, поки зникнуть сили у ЗС РФ. При цьому він визнав певні антиукраїнські настрої у Сербії, але уточнив, що вони пояснюються "певними речами на користь Росії".

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України, дотримуємося Статуту ООН. Ми не повинні чекати на повне виснаження російських військ. Я працював би невтомно щодня, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів", — пролунало на відео.

Ще одна теза Вучича стосувалась ЄС, США та Китаю. На його думку, європейці втрачають конкурентоспроможність, а вперед вириваються американці та китайці. Також він скептично налаштований на перспективи членства України у ЄС та сподівається, що Сербія стане частиною цієї спільноти хоча б до 2020 року.

Завершення війни — деталі виступу Вучича

Зауважмо, що заяви Вучича пролунали через дні після раптового, першого та поки єдиного візиту президента України Володимира Зеленського у Сербію, який відбувся 8 серпня. Зі слів Зеленського, говорили про проблеми української енергетики та створення нових робочих місць в обох країнах.

Попередня гучна заява Вучича щодо війни лунала у березні 2026 року. На думку сербського президента, може початись нова війна через вторгнення в його країну військ Хорватії, Косово та Албанії.

Нагадуємо, 7 серпня з'явилась заява глави офісу президента Кирила Буданова, який висловився щодо завершення війни та подальших ударів по РФ. Тим часом західні медіа написали з посилання на дані розвідки, що РФ може напасти на країни Балтії чи Польщу.