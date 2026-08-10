"Тупик" и более масштабная война: Вучич рассказал, наступит ли мир к весне 2027 года (видео)

Президент Сербии Александар Вучич высказался по поводу возможности завершения российско-украинской войны в 2026 или 2027 годах. По мнению Вучича, война не закончится, а, напротив, разгорится с ещё большей силой. Каковы оценки Вучича относительно дальнейшего развития ситуации, которые он высказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским и после контактов с российским диктатором Путиным?

Заявления Вучича о продолжении войны и невозможности достижения мира даже весной 2027 года прозвучали в ходе интервью изданию MD MEETS. Сербский президент высказал "крайне пессимистичный прогноз", говорится в материале издания. При этом он настаивает, что принимает решения, не зависящие от позиции РФ. По мнению политика, мира не будет ни до конца 2026 года, ни до марта 2027 года.

Окончание войны — интервью Вучича о текущей ситуации, Украине и РФ 9 августа

"Я думаю, что мы стоим на пороге более крупной войны, и поэтому я надеялся, что кто-то другой уже предпринял что-то для установления мира. Этого не произошло и не произойдет в ближайшее время. А это означает, что мы стоим на пороге гораздо большего", — слышны на видео слова Вучича.

Відео дня

Вучич также подчеркнул, что в ближайшее время мира не будет, и упомянул о "тупике", в который зашла война, и о том, что из этого "тупика" можно выйти только в том случае, если одна из сторон получит значительное преимущество.

"Я не вижу конца войны в этом году, и я не вижу конца войны до следующей весны. Я думаю, что одна из сторон должна стать сильнее и тем или иным образом победить, чтобы остановить войну; в противном случае, в сегодняшней ситуации "тупика", я не вижу возможности для компромисса и решения", — сказал он.

Президент Сербии также высказался по другим вопросам, связанным с войной, Украиной и РФ. В частности, Вучич поддержал территориальную целостность Украины и подчеркнул необходимость соблюдения Устава ООН. Кроме того, политик считает, что нужно усадить за стол переговоров Зеленского и Путина и не ждать, пока иссякнут силы в ВС РФ. При этом он признал наличие определенных антиукраинских настроений в Сербии, но уточнил, что они объясняются "определенными факторами в пользу России".

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, соблюдаем Устав ООН. Мы не должны ждать полного истощения российских войск. Я бы неустанно работал каждый день, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров", — прозвучало на видео.

Еще один тезис Вучича касался ЕС, США и Китая. По его мнению, европейцы теряют конкурентоспособность, а вперед вырываются американцы и китайцы. Кроме того, он скептически относится к перспективам членства Украины в ЕС и надеется, что Сербия станет частью этого сообщества хотя бы к 2020 году.

Окончание войны — подробности выступления Вучича

Отметим, что заявления Вучича прозвучали через несколько дней после неожиданного, первого и пока единственного визита президента Украины Владимира Зеленского в Сербию, который состоялся 8 августа. По словам Зеленского, обсуждались проблемы украинской энергетики и создание новых рабочих мест в обеих странах.

Предыдущее громкое заявление Вучича о войне прозвучало в марте 2026 года. По мнению сербского президента, может начаться новая война из-за вторжения в его страну войск Хорватии, Косово и Албании.

Напоминаем, что 7 августа появилось заявление главы офиса президента Кирилла Буданова, который высказался по поводу завершения войны и дальнейших ударов по РФ. Между тем западные СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что РФ может напасть на страны Балтии или Польшу.