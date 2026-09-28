В Польше на трассе загорелись 216 бочек с химикатами: существует ли угроза для Украины

В Польше водитель грузовика чудом спас тягач от взрыва, когда на трассе DK88 загорелся прицеп с 216 бочками опасных химикатов, что привело к вызову химических служб.

В Польше 28 сентября на национальной трассе DK88 вблизи узла Клещув загорелся полуприцеп грузовика, перевозивший 216 бочек с опасными отходами после промывки фосфора. О пожаре сообщили польские спасатели, а на место направили семь пожарных расчетов и специализированную группу химико-экологического спасения из Катовице. Об этом сообщает RMF24.

По данным польской пожарной службы, сообщение об инциденте поступило около 10:33. Сообщалось, что огонь охватил полуприцеп грузовика с опасным грузом. Водитель, по информации полиции, заметил возгорание, остановился возле пункта оплаты и отцепил тягач, после чего отъехал от прицепа.

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Из-за специфики химического груза над трассой поднялся огромный столб густого яркого дыма. На место происшествия немедленно направили семь расчетов Государственной пожарной службы Гливице.

На месте происшествия, помимо пожарных подразделений, работала и специализированная группа химико-экологического спасения из Катовице.

Пожарным удалось оперативно взять пожар под контроль и полностью потушить пламя. Однако движение по национальной трассе № 88 в районе узла Клещув было перекрыто в обоих направлениях для проведения экстренных работ.

"Пожар уже взят под контроль и потушен, но дорога по-прежнему остается непроходимой в обоих направлениях. Службы проводят работы по ликвидации последствий, в частности смывают с проезжей части остатки опасных веществ", — сообщил представитель пожарной службы Гливице старший капитан Дамиан Дудек.

После тушения пожара спасатели сосредоточились на безопасном обращении с остатками опасного груза.

Сообщений о пострадавших нет.

Последствия пожара грузовика с опасными отходами в Польше Фото: Полиция Польши

Существует ли экологическая угроза

Именно это сейчас проверяют польские службы. После пожара к работе привлекли Воеводскую инспекцию по охране окружающей среды в Катовице и Центральную исследовательскую лабораторию Главной инспекции по охране окружающей среды Польши. Специалисты берут пробы, чтобы определить, остались ли после пожара опасные вещества и представляют ли они угрозу для окружающей среды.

Пожарные также промывают дорожное покрытие от остатков опасных веществ и работают над безопасным изъятием груза. Польские службы пока не сообщали о выявленном загрязнении, которое распространилось бы за пределы места аварии. В то же время окончательные выводы о воздействии пожара на окружающую среду должны быть сделаны после лабораторных исследований.

"Исследования необходимы для подробной оценки возможного воздействия инцидента на окружающую среду", — подчеркнула представительница Провинциального управления по охране окружающей среды в Катовице Малгожата Зелонка.

Отметим, что крупный пожар произошел в Силезском воеводстве на юго-западе Польши — это более чем в 300 километрах от украинской границы.

Важно также то, что речь не идет о возгорании всех 216 бочек одновременно: польские спасатели уточнили, что часть тары не была уничтожена огнем. Ее необходимо безопасно изъять и передать на утилизацию.

Таким образом, хотя пожар и действительно связан с опасным грузом, на данный момент подтвержденных данных об экологической угрозе для Украины нет. Польские экологи продолжают исследования, поэтому окончательная оценка последствий аварии станет возможной после получения результатов анализов.

Напомним, в Киевской области зафиксировали массовую гибель рыбы и раков в трёх водоёмах Борщаговской общины; общий объём погибших биоресурсов предварительно оценивается примерно в три тонны. Киевская областная государственная администрация предполагает, что причиной могло стать попадание ядовитых веществ в водоемы через систему ливневой канализации, а доступ к ним временно ограничили.

Также мы писали, что после пожара на складах в Подмосковье химикаты попали в реку Гнилуша, а местные жители сообщают о резком запахе и массовой гибели рыбы. Украинцев интересует, может ли загрязнение из РФ достичь территории Украины.