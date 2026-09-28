У Польщі на трасі спалахнули 216 бочок із хімікатами: чи є загроза для України

У Польщі водій вантажівки дивом урятував тягач від вибуху, коли на трасі DK88 спалахнув причіп із 216 бочками небезпечних хімікатів, викликавши виклики хімічних служб.

У Польщі 28 вересня на національній дорозі DK88 поблизу вузла Клещув загорівся напівпричіп вантажівки, який перевозив 216 бочок із небезпечними відходами після миття фосфору. Про пожежу повідомили польські рятувальники, а на місце направили сім пожежних розрахунків і спеціалізовану групу хіміко-екологічного порятунку з Катовіце. Про це повідомляє RMF24.

За даними польської пожежної служби, повідомлення про інцидент надійшло близько 10:33. Повідомлялось, що вогонь охопив напівпричіп вантажівки з небезпечним вантажем. Водій, за інформацією поліції, помітив займання, зупинився біля пункту оплати та відчепив тягач, після чого від'їхав від причепа.

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Через специфіку хімічного вантажу над трасою піднявся величезний стовп густого яскравого диму. На місце події негайно направили сім розрахунків Державної пожежної служби Глівіце.

На місці інциденту, крім пожежних підрозділів, працювала і спеціалізована група хіміко-екологічного порятунку з Катовіце.

Пожежникам вдалося оперативно взяти вогонь під контроль і повністю приборкати полум'я. Проте рух національною дорогою № 88 у районі вузла Клещув заблокували в обох напрямках для проведення екстрених робіт.

"Пожежу вже взято під контроль і загашено, але дорога досі залишається непрохідною в обох напрямках. Служби виконують роботи з ліквідації наслідків, зокрема змивають із проїжджої частини залишки небезпечних речовин", — повідомив речник пожежної служби Глівіце старший капітан Даміан Дудек.

Після гасіння пожежі рятувальники зосередилися на безпечному поводженні із залишками небезпечного вантажу.

Повідомлень про постраждалих людей немає.

Наслідки після пожежі вантажівки з небезпечними відходами в Польщі Фото: Поліція Польщі

Чи є екологічна загроза

Саме це зараз перевіряють польські служби. Після пожежі до роботи залучили Воєводську інспекцію охорони навколишнього середовища в Катовіце та Центральну дослідницьку лабораторію Головної інспекції охорони навколишнього середовища Польщі. Фахівці беруть зразки, щоб визначити, чи залишилися після пожежі небезпечні речовини та чи становлять вони загрозу для довкілля.

Пожежники також миють дорожнє покриття від залишків небезпечних речовин і працюють над безпечним вилученням вантажу. Польські служби поки не повідомляли про встановлене забруднення, яке поширилося б за межі місця аварії. Водночас остаточні висновки щодо впливу пожежі на довкілля мають зробити після лабораторних досліджень.

"Дослідження необхідні для детальної оцінки можливого впливу інциденту на навколишнє середовище", — наголосила представниця Провінційного управління охорони довкілля в Катовіце Малгожата Зелонка.

Зазначимо, що масштабна пожежа сталася у Сілезькому воєводстві на південному заході Польщі — це за понад 300 кілометрів від українського кордону.

Важливо й те, що не йдеться про загоряння всіх 216 бочок одночасно: польські рятувальники уточнили, що частина тари не була знищена вогнем. Її мають безпечно вилучити та передати на утилізацію.

Таким чином, хоч пожежа і справді пов'язана з небезпечним вантажем, але станом на зараз підтверджених даних про екологічну загрозу для України немає. Польські екологи продовжують дослідження, тому остаточна оцінка впливу аварії стане можливою після отримання результатів аналізів.

Нагадаємо, у Київській області зафіксували масовий мор риби та раків у трьох водоймах Борщагівської громади, загальний обсяг загиблих біоресурсів попередньо оцінюють приблизно у три тонни. Київська ОВА припускає, що причиною могло стати потрапляння отруйних речовин у водойми через систему зливової каналізації, а доступ до них тимчасово обмежили.

Також ми писали, що після пожежі на складах у Підмосков’ї хімікати потрапили в річку Гнилуша, а місцеві жителі повідомляють про різкий запах і масову загибель риби. Українців цікавить, чи може забруднення з РФ дістатися території України.