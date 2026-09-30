Вслед за РФ и Беларусью: США вышли из антикоррупционного спецоргана ЕС — в чем причина

В администрации президента США Дональда Трампа объявили о выходе из GRECO (Группы государств против коррупции). Это антикоррупционный орган Совета Европы, из которого ранее вышли также Россия и Беларусь.

Как сообщает Associated Press, Совет Европы подтвердил, что Вашингтон официально уведомил его о выходе из состава организации. В Государственном департаменте США объяснили это решение тем, что членство в организации предполагает ежегодный финансовый взнос, но, по мнению американской администрации, не приносит ощутимой пользы для национальной безопасности.

В ведомстве заявили, что Вашингтон вместо этого "сосредоточится на других инструментах борьбы с коррупцией — в частности, визовых ограничениях, санкциях и целевой международной помощи для усиления расследований коррупционных преступлений, которые непосредственно угрожают американским интересам".

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"Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократическим структурам подошла к концу", — заявили в Госдепе.

В ведомстве также подчеркнули, что американская политика предусматривает использование инструментов, которые, по оценке администрации, имеют больший практический эффект.

Как отреагировал Совет Европы

В Совете Европы отметили, что США были "ценным участником" GRECO и вносили вклад в обмен опытом и практиками по предотвращению коррупции и борьбе с ней. В то же время организация отметила, что готова возобновить сотрудничество с США в будущем для совместной работы по предотвращению коррупции, укреплению добросовестности и верховенства права.

GRECO была создана в 1999 году для мониторинга соблюдения антикоррупционных стандартов Совета Европы. Членство в организации не ограничивается странами Европейского Союза, а США присоединились к ней через год после создания. Решение выйти из GRECO стало очередным шагом администрации Трампа по сокращению участия США в международных и многосторонних организациях.

По данным AP, ранее Вашингтон уже вышел из ряда организаций, в частности из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека. В январе 2026 года США также вышли из Венецианской комиссии Совета Европы, занимающейся вопросами конституционного права.

Пока в Вашингтоне расторгают старые соглашения, Трамп уже готовит новые. Издание Фокус сообщало, что лидер США прогнозирует заключение соглашения с Кубой без применения военной силы.

Кроме того, на днях Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить соглашение до начала зимы. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина прийти к соглашению.