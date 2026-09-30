Слідом за РФ і Білоруссю: США вийшли з антикорупційного спецоргану ЄС — яка причина

В адміністрації президента США Дональда Трампа оголосили про вихід з GRECO (Групи держав проти корупції). Це антикорупційний орган Ради Європи, з якого раніше вийшли також Росія та Білорусь.

Як повідомляє Associated Press, Рада Європи підтвердила, що Вашингтон офіційно повідомив її про вихід з членів організації. У Державному департаменті США пояснили рішення тим, що членство в організації передбачає щорічний фінансовий внесок, але, на думку американської адміністрації, не забезпечує відчутної користі для національної безпеки.

У відомстві заявили, що Вашингтон натомість "зосередиться на інших інструментах боротьби з корупцією — зокрема візових обмеженнях, санкціях та цільовій міжнародній допомозі для посилення розслідувань корупційних злочинів, які безпосередньо загрожують американським інтересам".

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"Ера виписування порожніх чеків міжнародним бюрократіям завершилася", — заявили у Держдепі.

У відомстві також наголосили, що американська політика передбачає використання інструментів, які, за оцінкою адміністрації, мають більший практичний ефект.

Як відреагувала Рада Європи

У Раді Європи відзначили, що США були "цінним учасником" GRECO та робили внесок в обмін досвідом і практиками щодо запобігання корупції та боротьби з нею. Водночас організація зазначила, що готова відновити співпрацю зі США в майбутньому для спільної роботи над запобіганням корупції, зміцненням доброчесності та верховенства права.

GRECO створили у 1999 році для моніторингу дотримання антикорупційних стандартів Ради Європи. Членство в організації не обмежується країнами Європейського Союзу, а США приєдналися до неї через рік після створення. Рішення залишити GRECO стало черговим кроком адміністрації Трампа щодо скорочення участі США в міжнародних та багатосторонніх організаціях.

За даними AP, раніше Вашингтон уже вийшов із низки структур, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради ООН з прав людини. У січні 2026 року США також залишили Венеційську комісію Ради Європи, яка займається питаннями конституційного права.

Поки у Вашингтоні розривають старі угоди, Трамп вже готує нові. Фокус писав, що лідер США прогнозує укладання угоди з Кубою без військової сили.

Також днями Трамп заявив, що Україна та Росія можуть укласти угоду до початку зими. Він закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна домовитися.