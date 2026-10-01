"Немедленно покиньте Нью-Йорк": Рубио "изгнал" делегацию Ирана из США, — Axios

Государственный секретарь Марко Рубио в понедельник потребовал, чтобы иранская делегация на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинула США. До этого переговоры с Тегераном об урегулировании конфликта зашли в тупик.

Среди тех, кому было приказано покинуть Нью-Йорк, был иранский коллега Рубио — министр иностранных дел Аббас Арагчи. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

"Секретарь Рубио выдворил иранскую делегацию, которая задержалась дольше, чем следовало. Генеральная Ассамблея ООН завершилась, поэтому им пора было уезжать", — заявил американский представитель.

Еще утром того дня в Белом доме полагали, что в переговорах с Тегераном может наметиться прогресс. Однако к концу понедельника стало ясно, что никаких договоренностей не будет.

Издание пишет, что, хотя иранская делегация в любом случае должна была вскоре покинуть США, такой шаг Рубио стал "неожиданным дипломатическим упреком". Он продемонстрировал глубокое недоверие между сторонами на фоне тщетных попыток положить конец конфликту, несмотря на усилия катарских дипломатов, выступивших посредниками в переговорах.

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По словам региональных источников в СМИ, несмотря на неудачи, катарские посредники продолжают вести переговоры с обеими сторонами по поводу своего предложения о компромиссе.

Сам президент США Дональд Трамп в среду вновь выступил с угрозами в адрес Тегерана. Глава Белого дома высказал мнение, что в случае провала переговоров Вашингтону придется пойти на решительные меры.

"Возможно, я их взорву. Нам предстоит принять это решение. Мы либо взорвём их, либо заключим соглашение. Но время поджимает. Это закончится очень скоро так или иначе", — заявил Трамп.

Напомним, недавно агентство Reuters сообщило, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США.

Ранее бывший министр обороны США и экс-глава ЦРУ Леон Панетта прогнозировал, что война между Америкой и Ираном продлится ещё полгода.