"Негайно покиньте Нью-Йорк": Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, — Axios

Державний секретар Марко Рубіо у понеділок зажадав, щоб іранська делегація на Генасамблеї ООН негайно залишила США. Перед цим переговори з Тегераном щодо врегулювання конфлікту зайшли у глухий кут.

Серед тих, кому було наказано покинути Нью-Йорк, був іранський колега Рубіо — міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

"Секретар Рубіо вигнав іранську делегацію, яка затрималася довше, ніж було доречно. Генеральна Асамблея ООН завершилася, тож їм пора було їхати", — заявив американський представник.

Ще вранці того дня у Білому домі вважали, що у переговорах з Тегераном може трапитися прогрес. Проте під кінець понеділка стало зрозуміло, що домовленостей не буде.

Видання пише, що, хоча іранська делегація все одно мала б незабаром покинути США, проте такий крок Рубіо став "несподіваним дипломатичним докором". Він продемонстрував глибоку недовіру між сторонами на тлі марних спроб завершити конфлікт, попри зусилля катарських дипломатів, які виступили посередниками у переговорах.

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За словами регіональних джерел медіа, попри невдачі, катарські посередники продовжують вести переговори з обома сторонами щодо своєї пропозиції про компроміс.

Сам президент США Дональд Трамп у середу знову виступив із погрозами у бік Тегерану. Глава Білого дому висловив думку про те, що у випадку невдачі у переговорах Вашингтону доведеться піти на рішучі дії.

"Можливо, я їх підірву. Ми маємо прийняти це рішення. Ми або підірвемо їх, або укладемо угоду. Але час наближається. Це закінчиться дуже скоро так чи інакше", — заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно агентство Reuters повідомляло, що Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США.

Раніше колишній міністр оборони США та екскерівник ЦРУ Леон Панетта прогнозував ще пів року війни між Америкою та Іраном.