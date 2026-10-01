Польские военные попали в больницу после получения посылки из Германии: что известно

В штабе Военной жандармерии в Новой Дембе после вскрытия посылки из Германии двум жандармам и одному гражданскому стало плохо. У них обнаружили раздражение кожи на лице и руках.

Об этом сообщило польское издание RMF24.

По данным журналистов, в штаб Военной жандармерии в Новой Дембе поступила посылка в конверте из Германии. Внутри находилась открытка, и из конверта не высыпалось никакого вещества.

После вскрытия посылки двум жандармам и гражданскому лицу, находившемуся в помещении, стало плохо. У них возникло раздражение кожи на лице и руках, поэтому их доставили в больницу.

Еще четырех жандармов, у которых не было раздражений, изолировали. Из соседней лестничной клетки эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химического спасательного подразделения.

Об инциденте сообщили Агентство внутренней безопасности Польши и Службу военной контрразведки.

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По данным Военной жандармерии Польши, её отдел в Ряшеве под надзором прокурора военного отдела окружной прокуратуры города Ряшев расследует обстоятельства доставки посылки. Её передали в штаб Военной жандармерии в Новой Дембе 30 сентября около 10:30.

В Военной жандармерии сообщили, что в ходе исследования посылки было исключено наличие химических, биологических и радиологических веществ. Двое военнослужащих и один сотрудник после медицинского обследования были выписаны из больницы, а анализы не выявили признаков отравления.

Расследование обстоятельств доставки посылки продолжается. Пресс-служба Военной жандармерии отметила, что её происхождение оставалось неизвестным, а её содержимое вызывало сомнения.

Ранее сообщалось, что Польша планирует оборудовать более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты. Она дополнит уже установленные физические заграждения и будет включать в себя видеокамеры и датчики движения. Кроме того, Варшава планирует усилить охрану границы с Россией и Беларусью.

В то же время польские военные уже укрепляют восточную границу в рамках программы "Восточный щит". Вблизи ключевых пунктов пропуска с Украиной сооружаются укрепления и наблюдательные посты, в частности в районе "Дорогуска", "Медики" и "Корчовой".