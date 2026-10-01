Польські військові потрапили до лікарні після отримання посилки з Німеччини: що відомо

У штабі Військової жандармерії в Новій Дембі після відкриття посилки з Німеччини двом жандармам і цивільному стало погано. У них зафіксували подразнення шкіри обличчя та рук.

Про це повідомило польське видання RMF24.

За даними журналістів, у штаб Військової жандармерії в Новій Дембі надійшла посилка в конверті з Німеччини. Усередині була поштівка, а жодної речовини з конверта не висипалося.

Після відкриття посилки двом жандармам та цивільному, який перебував у приміщенні, стало погано. У них було подразнення шкіри на обличчі та руках, тому їх доправили до лікарні.

Ще чотирьох жандармів, у яких не було подразнень, ізолювали. Із сусідньої сходової клітки евакуювали 133 людей. На місці працювали фахівці хімічного рятувального підрозділу.

Про інцидент повідомили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

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За даними Військової жандармерії Польщі, її відділ у Ряшеві під наглядом прокурора військового відділу окружної прокуратури міста Ряшів розслідує обставини доставки посилки. Її передали до штабу Військової жандармерії в Новій Дембі 30 вересня близько 10:30.

У Військовій жандармерії зазначили, що дослідження посилки виключило наявність хімічних, біологічних і радіологічних речовин. Двоє військовослужбовців і працівник після медичного обстеження були виписані з лікарні, а аналізи не виявили ознак отруєння.

Розслідування обставин доставки посилки триває. Пресслужба Військової жандармерії зазначила, що її походження залишалося невідомим, а її вміст викликав сумніви.

Раніше повідомлялося, що Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту. Вона доповнить уже встановлені фізичні загородження та передбачатиме відеокамери й датчики руху. Окремо Варшава планує посилити охорону кордону з Росією та Білоруссю.

Водночас польські військові вже посилюють східний кордон у межах програми “Східний щит”. Біля ключових пунктів пропуску з Україною облаштовують укріплення та спостережні пости, зокрема поблизу “Дорогуська”, “Медики” та “Корчової”.